Dopravná nehoda Borisa Kollára: V limuzíne s ním bola bývalá finalistka Miss, skončila na JIS-ke!

BRATISLAVA - V sobotu večer počas tlačovej konferencie Igor Matovič informoval o vážnej dopravnej nehode predsedu parlamentu Borisa Kollára. Premiér uviedol, že v čase, kedy do jeho vozidla zboku na križovatke v Podunajských Biskupiciach narazilo ďalšie auto, boli s Kollárom aj jeho ochrankár a vodič. To, kto bola štvrtá osoba sediaca v limuzíne, však nikto neuviedol...

Kollára najprv previezli na urgentný príjem do Nemocnice sv. Michala. "Predseda parlamentu, ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, mal vážnu dopravnú nehodu v Bratislave. Bol zranený spolu so svojím ochrankárom a vodičom. Držíme týmto trom ľuďom palce, aby mali čo najmenšie dosahy na svoje zdravie," vyhlásil Matovič s tým, že zo strany vodiča Kollárovej limuzíny vraj neboli porušené žiadne dopravné predpisy.

Hovorca ministerstva vnútra Peter Lazarov uviedol, že osobný ochranca šéfa parlamentu je podľa jeho slov zranený ľahko a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov taktiež absolvuje lekársku prehliadku. Predsedu NR SR medzitým presunuli na Kramáre, známe sú už aj informácie o jeho zdravotnom stave. "Predseda NR SR pán Boris Kollár bol prvotne prevezený do Nemocnice sv. Michala, kde absolvoval základné vyšetrenia. Aktuálne sa predseda parlamentu nachádza v Univerzitnej nemocnici na Kramároch v stabilizovanom stave a pri vedomí," informovala jeho hovorkyňa Michaela Jurcová, pričom predseda NR SR má mať zlomený druhý krčný stavec a liečiť sa bude niekoľko týždňov.

Boris Kollár mal v sobotu večer dopravnú nehodu Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

V aute s Borisom Kollárom sedela Miroslava Fabušová Zdroj: Instagram M.F.

Lenže nikto z vyššie uvedených sa nevyjadril k tomu, kto bol štvrtou osobou vo vozidle. Vedelo sa iba to, že ide o ženu. Do redakcie Topky.sk sa už včera v noci dostali informácie, že v luxusnej limuzíne sa s Kollárom, jeho ochrancom a vodičom viezla bývalá finalistka Miss Universe z roku 2001 Miroslava Fabušová, ktorá by sa ako bežný civilista vo vládnom vozidle nachádzať nemala, keďže je určené na štátne účely. To, že nejde o žiadne špekulácie a Fabušpvá sa v nej skutočne nachádzala, potvrdila ona sama.

„"Som na JIS-ke. Ťažko teraz hovoriť, aké sú prognózy," priznala pre týždenník Plus7dní. známa bratisalvská sexica, ktorá sa momentálne živí ako modelka a make-up artistka. K tomu, čo v sobotu večer robila v aute predsedu parlamenmtu sa však vyjadrovať nechcela, hovoriť odmietla aj o ďalších detailoch nehody s tým že „to nebude komentovať".