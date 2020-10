Škandál v košickej nemocnici zaťal do živého: Slová o lži! Primár objasnil, prečo je potrebný test

Na Slovensku za posledné týždne pribúdajú obete koronavírusu, celkovo ich už evidujeme 176. Odborníci dvíhajú varovný prst a neustále upozorňujú, že nákazu si netreba zamieňať s bežnou chrípkou. Je potrebné chrániť najmä rizikové skupiny. A tiež zdravotnícky personál, bez ktorého by ľudia umierali aj na iné, neraz naoko banálne zdravotné komplikácie.

Pľúcnu ventiláciu u nás potrebuje aktuálne 89 pacientov. Zdroj: Getty Images

Prípad z Košíc, v ktorom hrali hlavnú rolu najmä protiepidemické opatrenia a ich dodržiavanie, Slovensko podľa reakcií rozdelil na dva tábory. Tí, ktorí situáciu neberú na ľahkú váhu, sa zastali košickej nemocnice, ktorá pred prijatím pacientky požadovala vykonanie testu na Covid-19, nasadenie rúška, prípadne jej ponúkli možnosť pôrodu s tým, že zdravotníci okolo nej budú mať na sebe špeciálne ochranné oblečenie. Všetko však podľa vyjadrenia nemocnice dlhé hodiny odmietala.

Druhá skupina Slovákov sa postavila na stranu rodičky a jej advokátky. Právnu zástupkyňu mala mladá žena na telefonickej linke, hovorila za ňu, radila jej, aby ona sama s nikým nekomunikovala. V čase, kedy iné ženy myslia len na príchod bábätka, sa prioritou stalo napríklad to, aby zdravotníci nevykonali test na koronavírus.

Advokátka, ktorú v minulosti vykázali zo súdnej siene práve preto, že si odmietala nasadiť rúško, ochranu dýchacích ciest podľa stanoviska nemocnice označila ako "genocídny nezmysel". Aj v tomto prípade sa ukázala sila sociálnych sietí. Právna zástupkyňa pacientky totiž zostrih nahratých hovorov zverejnila na svojej facebookovej stránke.

Zdroj: Reprofoto:Facebook/Dr. Adriana Krajníková

Redecha: Za diskomfort nemôže pôrodník

Martin Redecha zo Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti vníma vzniknutú situáciu ako právny problém, nie odborný. "Ak by som sa ale do takejto situácie dostal, tak by som pokúsil dohodnúť s pacientkou, aby tento problém ani nevznikol, pokiaľ sa dá," uviedol.

Redecha sa vyjadril, že nevie, prečo sa sústavne hľadajú problémy v situáciách, v ktorých spoločnosť momentálne je, ako aj v prípade ľudských práv rodičky. "Nemyslím si, že pôrodníci sú netvori, ktorí chcú obmedzovať ľudské práva pacientiek. Tu sú iné problémy, napríklad aj vo vybavení nemocníc. Za diskomfort nemôže pôrodník, ale niekto iný, ide o ekonomický problém," uviedol.

SAK: Nemalo by dôjsť k situácii, že advokát robí rozhodnutia za klienta

Keďže do prípadu sa zapojila aj advokátka rodičky, o vyjadrenie sme požiadali aj Slovenskú advokátsku komoru. Hovorkyňa Alexandra Donevová v stanovisku uviedla, že Slovenská advokátska komora sa dištancuje od medializovaného konania ohrozujúceho poskytovanie zdravotnej starostlivosti iným pacientom v čase vyhláseného núdzového stavu.

"Zároveň považujeme stabilné legislatívne prostredie a predvídateľnú aplikáciu práva za základné nástroje ochrany legitímnych očakávaní adresátov práva. Úlohou štátu je preto napĺňať tieto očakávania jasnými, poznateľnými a predvídateľnými normami správania, ktoré je potrebné rešpektovať, alebo niesť za ich nerešpektovanie dopredu známe právne následky," doplnila.

Donevová tiež uviedla, že advokát má ctiť právo, chrániť práva a oprávnené záujmy svojho klienta a postupovať podľa pokynov klienta, ktoré sú v súlade s právnym poriadkom, advokátskymi predpismi a etikou. "Úlohou advokáta je radiť svojmu klientovi v jeho právnej veci, nemalo by však dôjsť k situácii, že robí rozhodnutia za klienta," popísala.

Zákon o advokácii podľa hovorkyne ukladá advokátovi povinnosť postupovať pri výkone svojho povolania tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu. "V prípade, že voči advokátovi začnú konať orgány činné v trestnom konaní, SAK môže advokátovi fakultatívne pozastaviť výkon advokácie z dôvodu začatého trestného stíhania a vznesenia obvinenia," uzavrela Donevová, podľa ktorej má SAK nad advokátmi disciplinárnu právomoc, nie policajnú.

Ide o lož, tvrdí nemocnica

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, kde sa prípad odohral, považuje postup a konanie lekárov a zdravotníckeho personálu za správny vzhľadom na zabezpečenie ochrany verejného zdravia.

Zdroj: TASR – František Iván

„Uvedomujeme si, že narodenie dieťaťa, pôrod, patria medzi jedinečné a neopakovateľné životné udalosti v živote matky, otca, rodiny a blízkych. Nemocnica sa však musí so stopercentnou odbornosťou postarať o všetkých pacientov, rešpektujúc pritom núdzový stav a opatrenia nariadené Úradom verejného zdravotníctva SR, ktoré boli vydané v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19,“ uviedol v súvislosti s incidentom výkonný riaditeľ UNLP Košice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.

Podľa stanoviska nemocnice zdravotnícky personál pristupoval k pacientke, ktorá pri prijatí odmietla test na Covid-19, s maximálnou odbornosťou a profesionalitou. "Takisto s úsilím, aby chránili matku, ale aj jej dieťa, keďže pacientka vedome odmietala a odmieta odborné rady lekárov a nie je ochotná komunikovať s personálom o poskytovanej zdravotnej starostlivosti voči jej osobe a voči dieťaťu. Zároveň odmieta podpísať informovaný súhlas a poučenie pacienta v zmysle Zákona o zdravotnej starostlivosti," informovala hovorkyňa Monika Krišková.

Podľa vyjadrenia nemocnice bolo v mimoriadne náročnej situácii ich úsilím chrániť zdravie a životy všetkych pacientiek na oddelení ako aj ich detí. A taktiež zdravotníkov, ktorí sú vystavení riziku.

"Nikto zo zdravotníckych pracovníkov neuviedol tejto pacientke, že jej bude odobraté dieťa, pokiaľ sa odmietne podrobiť antigénovému testu na COVID-19. Informácie, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach, kde neodznelo jediné vyjadrenie zdravotníka s touto informáciou, sú lož," dodala hovorkyňa s tým, že z nezákonne uverejnenej nahrávky naopak počuť, že pacientka dostala jasné a zrozumiteľné informácie, že bude samostatne umiestnená spolu so svojím dieťaťom.

„Aj napriek jej postoju a neochote rešpektovať nariadenia ÚVZ nosiť rúško, jej personál poskytol potrebnú zdravotnú starostlivosť v osobitnom režime, pri dodržaní všetkých preventívnych epidemiologických opatrení,“ povedal riaditeľ.

MINZ: Takéto správanie považujeme za hanebné

Nemocnice sa zastal aj rezort zdravotníctva. V reakcii na sociálnej sieti uviedli, že k narodeniu zdravého bábätka úprimne blahoželajú. No dodali, že zdravotnící a zdravotníčky sa musia venovať množstvu ďalších budúcich matiek, ktoré čaká pôrod a o tento čas ich oberá, keď musia tráviť celé hodiny komunikáciou s osobou, ktorá odmieta ísť na test a rešpektovať protiepidemické opatrenia. "Takéto správanie považujeme za hanebné," reagoval rezort.

MINISTERKA SPRAVODLIVOSTI REAGUJE NA INCIDENT V KOŠICKEJ NEMOCNICI Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková reaguje na... Uverejnil používateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Pondelok 26. októbra 2020

"Advokátka Adriana Krajníková, ktorá inštruovala budúcu mamičku, aby nepočúvala lekárov, ohrozuje ľudí pravidelným šírením nebezpečných dezinformácií a absurdných konšpiračných teórií o koronavíruse. V tomto prípade na základe jej inštrukcií mohla jej klientka priamo ohroziť zdravotníkov v košickej nemocnici v prípade, že by bola nakazená koronavírusom," okomentovali konanie advokátky.

Viac než 1500 infikovaných zdravotníkov

Ministerstvo ešte v pondelok priblížilo, že aktuálne je na Slovensku infikovaných 1559 zdravotníckych pracovníkov. Keďže sú v karanténe, chýbajú v nemocniciach. "Nedostatok zdravotíckeho personálu je jednou z najväčších hrozieb v pandémii, pretože čím viac sa vírus šíri, tým viac je ohrozených ale aj nakazených zdravotníckych pracovníkov," doplnili v stanovisku.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Samotná nemocnica avizovala, že zvažuje právne kroky. Rovnako sa vyjadrila aj druhá strana. Prípadom sa už zaoberá aj polícia, keďže personál nemocnice privolal na miesto hliadku, ktorá udalosť zadokumentovala. Spáchanie priestupku má byť odstúpené vecne a miestne príslušnému orgánu na správne konanie.

"V súvislosti s uvedeným incidentom sa v nedeľu podvečer zhromaždilo v areáli nemocnice 20 ľudí aj napriek tomu, že je vyhlásený núdzový stav a zákaz zhromažďovania pre viac ako 6 osôb, čím sa dopustili protiprávneho konania. Policajti na mieste zistené viaceré porušenia zadokumentovali, zistili totožnosť osôb a celé konanie bude odstúpené príslušnému orgánu na ďalšie konanie," uzavreli ochrancovia zákona.

Test odmietla aj v prípade bábätka

Rodička (19), ktorá medzičasom porodila zdravé bábätko, je stále v nemocnici. Podľa vyjadrenia hovorkyne jej a aj dieťatku v súčasnosti zamestnanci Neonatologického oddelenia poskytujú naďalej odbornú starostlivosť.

"Matka umožnila spraviť dieťaťu štandardné novorodenecké vyšetrenia, odmietla však realizovať u dieťaťa COVID test, napriek podrobnému poučeniu o možných následkoch ošetrujúcou lekárkou. Matka zároveň odmietla podpísať informovaný súhlas, resp. odmietla podpísať skutočnosť, že s navrhovaným postupom lekára nesúhlasí," informovala hovorkyňa nemocnice.

Prečo nosiť rúško a absolvovať test?

Primár neonatologického oddelenia pracoviska košickej nemocnice na Triede SNP Peter Krcho vysvetlil, prečo musí mamička v pôrodnici nosiť rúško a prečo by si mala pred pôrodom urobiť PCR alebo antigénový test. Osem bodov zverejnil rezort zdravotníctva.

"Nenosením rúška a neabsolvovaním testu sa (rodička, pozn. red.) ohrozuje sama, lebo bude ošetrovaná alebo preložená na oddelenie s Covid suspektnými alebo pozitívnymi pacientkami, čím ohrozuje aj svoje dieťa a rodinu," uviedol odborník. Viac sa dočítate v príspevku nižšie.