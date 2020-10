KORONAVÍRUS Samosprávy sa chystajú na TESTOVANIE: Vo Vranove chcú testovať aj z áut

"Zariadenie je už technicky vybavené, v súčasnosti sa dopĺňa personál," spresnila hovorkyňa s tým, že jeho cieľom je minimalizovať šírenie nového koronavírusu v zraniteľnej populácii ľudí bez domova. V prípade potreby bude hlavné mesto riešiť aj možnosť zvýšenia kapacity mestečka.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu bolo karanténne mestečko zriadené na bratislavských Zlatých pieskoch. V hlavnom meste je podľa odhadov asi 4000 ľudí bez domova.

Testovanie z áut

Mesto Vranov nad Topľou plánuje na víkendové celoplošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus spolu 17 odberových miest. Primátor Ján Ragan v utorok avizoval snahu samosprávy zriadiť jedno z nich v priemyselnom parku. Jeho výhodou má byť testovanie priamo v motorových vozidlách jednotlivých obyvateľov.

"Ak sa nám toto podarí, bude to veľká vec, pretože tam budú môcť ľudia prichádzať autami, bude to na otvorenom priestore. Ľudia budú mať aj určité pohodlie, pretože budú môcť sedieť v autách," predstavil Ragan zámer samosprávy s tým, že toto odberové miesto by mohlo i odľahčiť nápor na ostatné. Ďalšie testovacie miesta majú kopírovať volebné miestnosti. Mesto sa ale i v rámci nich bude snažiť premiestniť ich do exteriérov, prípadne vestibulov jednotlivých budov.

Zdroj: Getty Images

Ako Ragan doplnil, mesto aktuálne hľadá dobrovoľníkov na výpomoc pri testovaní, naopak, na materiálne zabezpečenie testovania je pripravené. Čo sa týka obstarania osobných ochranných pomôcok, primátor očakáva súčinnosť ozbrojených síl. Pokyny pre obyvateľov mesta bude samospráva priebežne komunikovať.

V Gelnici bude k dispozícii šesť odberných miest

Odberné miesta na víkendové celoplošné testovanie na COVID-19 budú v Gelnici prevažne totožné s miestami, kde sú obyvatelia zvyknutí chodiť voliť. Ako pre TASR za radnicu uviedol Milo Janáč, k dispozícii bude šesť odberných miest.

Pôjde o Klub dôchodcov Mária Huta, zimný štadión, futbalový štadión, centrum voľného času a základnú školu. Ďalšie odberné miesto bude zriadené buď v priestoroch mestského úradu, alebo Baníckeho múzea. Mesto pripomína, že obyvatelia sa budú môcť dať otestovať nielen v určenom obvode, ale na akomkoľvek z uvedených miest.

Zdroj: TASR/František Iván

„Momentálne riešime zabezpečenie všetkých administratívnych síl, dobrovoľníkov aj koordinátorov. Rovnako aj dezinfekciu a iné organizačné záležitosti vrátane úpravy miest. Dnes by sme chceli mať hotový kompletný zoznam ľudí, ktorí budú súčinní pri realizácii testovania,“ spresnil s tým, že mesto tiež pomáha pri zabezpečovaní zdravotníckeho personálu a počíta aj s náhradníkmi.

Podľa Janáča chcú na každé odberné miesto zabezpečiť okrem dvoch administratívnych pracovníkov či jedného dobrovoľníka aj jedného koordinátora. Jeho úlohou by malo byť monitorovanie a organizovanie ľudí, ak by sa na niektorom z odberných miest tvorili dlhé rady a inde by to bolo naopak.

V Skalici nebudú odberné miesta kopírovať volebné miestnosti

Na plošné testovanie na COVID-19 v Skalici vyčlenili 11 odberných miest. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti. Miesta nebudú kopírovať volebné okrsky. Medzi miesta na testovanie zaradili mestský úrad, kultúrny dom, Štíbor, Františkánsky kláštor - základná umelecká škola, Orlovňa, telocvičňa strednej zdravotníckej školy, zimný štadión, letný štadión, staré kino, Základná škola Mallého a dopravné ihrisko.

Dopravné ihrisko je vyhradené ako exteriérové odberné miesto. "Viac ako polovica miest je v prípade priaznivého počasia vhodná taktiež na exteriérové využitie. Všetky odberné miesta boli posúdené odborníkmi a po zvážení sa vybrali veľké priestory s možnosťou vonkajšieho testovania," informovalo mesto.

Najbližšie testovanie bude počas víkendu 31. októbra a 1. novembra podľa radnice od 8.00 h do 20.00 h s prestávkami od 12.00 h do 13.00 h a od 17.00 h do 17.30 h. Plošné testovanie v Skalici koordinuje okresný úrad. Mesto doplnilo, že sa na testovanie prihlásilo dostatok administratívnych pracovníkov resp. dobrovoľníkov, záujem prejavilo 100 ľudí.

V Hlohovci umiestnia na všetky odberné miesta po troch dobrovoľníkoch

Do telocviční alebo vestibulov škôl, ale aj do Empírového divadla, kina Úsmev či centra voľného času situovali v Hlohovci spolu 18 odberných miest na víkendové testovanie na ochorenie COVID-19. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Hrinkovej Siebenstichovej sa na výzvu radnice prihlásilo doteraz 60 dobrovoľníkov na administratívne činnosti. Do každého miesta chcú umiestniť troch.

"Zoznam dobrovoľníkov je stále živý, intenzívne s nimi komunikujeme a dolaďujeme termíny, kedy môžu pracovať, pre nás je najlepšie, ak je to po oba dni," povedala hovorkyňa. Predpokladá, že ďalší záujemcovia o pomoc pri testovaní sa ešte prihlásia. Počas testovacieho víkendu očakávajú účasť zhruba 14.000 Hlohovčanov.

Mesto zatiaľ zabezpečuje všetky odberné miesta po materiálno-technickej stránke. "Zabezpečujeme všetko, od pier a ochranných pomôcok až po obedy pre všetkých ľudí na jednotlivých stanovištiach - pre policajtov, zdravotníkov, vojakov i dobrovoľníkov," dodala Hrinková Siebenstichová.

V Michalovciach bude 28 testovacích miest,na testovanie sú pripravení

Centrum dolného Zemplína je na víkendové celoplošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus pripravené. Ako informovala vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry mestského úradu Iveta Palečková, v Michalovciach sa bude testovať na 28 miestach. Samospráva má byť na testovanie pripravená personálne i materiálne.

"Mesto Michalovce má zabezpečený dostatok administratívnych pracovníkov, ktorí budú v skupinách testovacích tímov a rovnako máme pripravený aj dostatočný počet náhradníkov z radov dobrovoľníkov," uviedla s tým, že samospráva tiež doplnila technické zásoby dezinfekčného materiálu a ochranných pomôcok "pre prípad nevyhnutnej potreby na doplnenie chýbajúcich pomôcok".

Ako Palečková dodala, mesto je tiež pripravené s realizátormi testovania flexibilne spolupracovať podľa kladených požiadaviek.