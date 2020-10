KORONAVÍRUS Naď nevylúčil sprísnenie opatrení: Bude ich prehodnocovať vláda

Pri plošnom testovaní sa chcú podľa neho vyhnúť tomu, aby zdravotníkom pomoc nariadili. Verí, že sa ich nájde dostatok. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár povedal, že ich strana sa na plošnom testovaní nezúčastní, otestovať sa dajú PCR testami. Tvrdí, že ak by bol Smer-SD vo vláde a odborníci s pandemickou komisiou by odporučili úplný lockdown, urobili by tak aj so stopercentnými finančnými náhradami pre občanov.

Minister ocenil nasadenie a prístup samospráv, bezpečnostných a záchranných zložiek pri pilotnom testovaní. Pripustil chyby v začiatkoch, ktoré odstraňovali. Situáciu podľa neho výrazne nekomplikovali občania z iných okresov. "Nebolo ich veľa. Drvivá väčšina budú ľudia zo správnych okresov," skonštatoval s tým, že zatiaľ nemá štatistiky. Pýta sa, ako by Smer-SD nahrádzal škody pri úplnom lockdowne, keď v marci jeho vláda s Petrom Pellegrinim pristúpila k prísnym obmedzeniam bez akejkoľvek formy pomoci.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Blanár podotkol, že vyhlásenie mierneho lockdownu a plošného testovania sprevádzali chaos a dezinformácie, chýbala komunikácia so samosprávami, pričom práve ony prispeli k úspešnosti akcie. Pripomenul, že odborníci navrhovali tvrdý lockdown na tri týždne, no vláda rozhodla politicky a vymyslela výnimky, aby sa vyhla podaniam na Ústavný súd SR a lockdown spojila s plošným testovaním. "Armáda veľmi dobre k tomu pristúpila. Avšak, čo sa týka samotného testovania, dnes môžeme povedať, že prebehlo s veľkými rizikami," uviedol.

Blanár a Naď sa rozchádzali najmä v názore na antigénové testy. Minister hovorí, že dokážu zachytiť tých najinfekčnejších, aj ak sú bezpríznakoví, čo podľa neho potvrdilo testovanie. Blanár namieta a hovorí o veľkej chybovosti testov. Upozorňuje na falošnú negativitu, keď si mnoho ľudí bude na základe testu myslieť, že sú negatívni, pričom nemusia byť a môžu ohroziť okolie. Naď reagoval, že aj preto sa bude testovať v dvoch kolách. "V prípade Oravy a Bardejova to bude v troch kolách, lebo je tam veľká premorenosť," dodal.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

V súvislosti s nedostatkom zdravotníckeho personálu na plošné testovanie Naď uviedol, že evidujú okolo 24.000 prihlásených dobrovoľníkov, najmä zdravotníkov. Pripustil, že môže ísť o mnoho falošných kontaktov. Do pondelka (26. 10.) by ich chcel prečistiť a na ústrednom krízovom štábe podať informáciu o presnom počte. Naznačil, že pomôcť by mohli aj zdravotníci zo zahraničia, pretože viaceré krajiny okrem materiálnej pomoci ponúkli pri plošnom testovaní i personálnu pomoc.