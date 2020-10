KORONAVÍRUS Nové čísla o antigénových testoch: Matovičovci vo vytržení po výsledkoch českej štúdie!

NAŽIVO Tlačová konferencia po zasadnutí vlády:

Matovičovci optimistickí po zverejnení českej štúdie o antigénových testoch

Matovič dnes na tlačovke uvádza výsledky o antigénových testoch. Sám priznal, že pri úrovni ich senzitivity pri porovnaní s klasickými PCR testami mali na vláde veľmi pesimistické očakávania. Antigénové testy sa pritom použijú pri celoplošnom testovaní na koronavírus. Matovičovcov ale výsledky zo zahraničnej štúdie prekvapili. Podľa prezentovaných záverov očakávali možnosť zachytenia infekčných ľudí na úrovni približne 30%.

Výsledky však ukazujú až 67 % možných zachytených ľudí. Výsledky pochádzajú z českej Fakultnej nemocnice v Motole. Testovacia štúdia prebiehala od 21. do 24. októbra 2020.

Kritika predsedu lekárskej komory, šíri hoaxy, tvrdí Matovič

Matovič zároveň priznal, že tlačovku začal aj z iného dôvodu. "Mne vybilo poistky," priznal Matovič, keď sa dopočul o vyhláseniach člena Slovenskej lekárskej komory Ernesta Sivíka, ktorý spolu s jej predsedom Mariánom Kollárom prezentoval istú štúdiu o ochorení Covid-19, pričom ju prirovnával ku chrípke. "Sú to kotlebovské hoaxy, túto štúdiu portál manipulatori.cz označil za hoax, napísala ju táto panička," ukazoval vizuály a fotografie Matovič na tlačovke.

Vláda obmedzuje pohyb nakoniec do 8. novembra

Od 2. do 8. novembra sa obmedzí pohyb , a to v čase od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa. Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu s potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra do 1. novembra od subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť.

Vyplýva to z návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu, ktorý v stredu schválila vláda. Platné sú aj ďalšie výnimky na cestu na obstaranie nevyhnutných potrieb, cestu do a zo školy či do zdravotníckeho zariadenia.

Začiatkom novembra úrady začínajú prijímať výkazy

Od 9. novembra začnú úrady práce prijímať výkazy od zamestnávateľov, aby sa mohli uchádzať o kompenzácie z projektu Prvá pomoc plus, ktorý v stredu schválila vláda. Informoval o tom minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že firmy majú nárok na zvýšenú pomoc za celý mesiac október.

Minister zároveň upozornil na to, že od 2. novembra začnú úrady práce posielať 120.000 doterajším žiadateľom o pomoc dodatky. "Na základe nich im bude možné vyplácať zvýšenú formu Prvej pomoci plus. Tieto dodatky budú posielané elektronicky v prípade tých žiadateľov, s ktorými úrady práce komunikujú elektronicky. Tým, s ktorými komunikovali písomne, budú posielané poštou," priblížil Krajniak. Následne o týždeň od 9. novembra sa začne prijímanie výkazov úradmi práce. "Všetkých žiadateľov by som chcel upozorniť na to, že majú nárok na zvýšenú pomoc za celý mesiac október. Teda nielen od momentu, keď sa sprísnili opatrenia," upozornil minister práce.

Vláda okrem zmien v Prvej pomoci schválila napríklad aj opätovné poskytovanie SOS dotácií, ale aj pandemický rodičovský príspevok. Žiadosti o SOS dotácie budú spracovávať úrady práce aj ich vyplácať. "Všetky opatrenia sme mohli prijať počas niekoľkých dní iba preto, lebo počas prvej vlny sme sa pripravili a v Národnej rade SR sme zmenili legislatívu takým spôsobom, že uznesením vlády môžeme opatrenia pružne zapínať, a preto sme nepotrebovali riešiť problém, že parlament nezasadá," vysvetlil Krajniak.

Vláda v rámci pripomienok k návrhom z dielne ministerstva práce ešte prijala uznesenie týkajúce sa elektronickej formy komunikácie. "Keď si niekto príde žiadať nový občiansky preukaz, tak chceme, aby mu bol automaticky aktivovaný zaručený elektronický podpis. V prípade, ak by niekto v budúcnosti potreboval žiadať o SOS dotáciu, tak aby komunikácia mohla byť cez zaručený elektronický podpis," vysvetlil Krajniak.

Vláda chce podľa Krajniaka pružne na situáciu na Slovensku reagovať aj naďalej. Uviedol, že z Európskej únie má Slovensko schválené finančné prostriedky na prakticky celý budúci rok. Zatiaľ bude Prvá pomoc plus fungovať do marca budúceho roka. "Krytie na vyplácanie Prvej pomoci máme prakticky na celý budúci rok, ale podľa situácie ju budeme schvaľovať vždy na nejaké obdobie," doplnil Krajniak.

Od júna sa Prvá pomoc vypláca na základe výkazov. "Prvotné veci sme zvládli, v súčasnosti by to už nemalo byť dlhšie. Jediná vec je, že znovu musíme podpísať dodatky, ale odhadujem, že pomoc by mala byť vyplácaná operatívne, rýchlo. Živnostníci a ďalší žiadatelia nemusia robiť ďalšie nevyhnutné kroky. Úrady práce postupujú veľmi efektívne," uviedol Krajniak v súvislosti s vyplácaním pomoci. Okrem toho dodal, že úrady práce majú dostať do konca roka aj novú výpočtovú techniku. "Úradom práce poskytujeme všetku podporu a rozširujeme okruh žiadateľov aj medzi živnostníkmi, ktorí môžu žiadať o pomoc. Stojí každému za to, aby navštívil stránku Pomahameludom.sk," dodal Krajniak.

Ďalšie návrhy rezortu práce

Ministerstvo práce predložilo zmeny z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku, ktorá má vplyv aj na trh práce. Úprava podmienok Prvej pomoci sa bude vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október tohto roka.

V prípade zamestnávateľov, ktorí zatvorili alebo museli zatvoriť svoje prevádzky, ministerstvo práce navrhlo rozšíriť cieľovú skupinu zamestnancov aj o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania po 1. marci tohto roka, najneskôr však do 2. septembra tohto roka. Rovnako sa rozšíri skupina žiadateľov aj o subjekty a SZČO, ktoré vznikli a začali podnikať po 1. februári tohto roka, najneskôr však k 2. septembru tohto roka. Po novom sa zvýši aj príspevok zo súčasných 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, keď mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa.

Okrem toho sa skráti obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu. V prípade SZČO (opatrenie číslo dva) sa tiež rozšíri cieľová skupina aj o tých, ktorým povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 1. júli 2020. Tiež sa zruší podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania SZČO s pracovným pomerom. Zvýši sa aj výška príspevku v jednotlivých kategóriách podľa poklesu tržieb o 1,5-násobka s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

Ak budú mať SZČO pokles tržieb v rozmedzí od 20 % do 39,99 %, tak do septembra tohto roka mohli získať 180 eur, od októbra tohto roka sa kompenzácia vyšplhá na 270 eur. Pri poklese tržieb od 40 % do 59,99 % kompenzácia dosiahne 450 eur namiesto 300 eur. V prípade poklesu tržieb od 60 % do 79,99 % bude príspevok vo výške 630 eur, do septembra bol 420 eur, a pri poklese tržieb od 80 % a viac bude príspevok 810 eur namiesto 540 eur. Upraviť sa má aj podpora zamestnávateľov, ktorých zasiahla mimoriadna situácia, ide o opatrenie pod číslom tri. O podporu tiež budú môcť požiadať subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 1. februári 2020, najneskôr však k 2. septembru 2020.

Zvyšujú sa aj jednotlivé príspevky

Aj v ich prípade bude platiť, že povinne budú musieť "udržať" zamestnanca aspoň jeden mesiac v čase núdzového stavu. Zvyšujú sa tiež jednotlivé príspevky. Príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca (tzv. kurzarbeit) bol doteraz najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, a to maximálne 880 eur, po novom bude 80 % celkovej ceny práce zamestnanca a 1100 eur. Upravuje sa aj paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb (opatrenie 3B). Doteraz bol najviac do výšky 540 eur na zamestnanca, po novom bude tiež maximálne 810 eur.

Schválený návrh rieši aj podporu vybranej skupiny SZČO, ktorá sa tiež rozšíri o subjekty, ktoré vznikli po 1. februári 2020, najneskôr však k 2. septembru. Aj im sa zvýši príspevok z 210 eur na 315 eur s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac. Výdavky na tieto opatrenia za október až december 2020 by mali dosiahnuť 389,8 milióna eur. Oproti donedávna schválenej sume je to nárast o 191,8 milióna eur. Predĺženie realizácie projektu o ďalšie tri mesiace si vyžiada zdroje v objeme 201,8 milióna eur. "Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu 1,38 miliardy eur," vyčíslil rezort práce.

Schválila opätovné zavedenie pandemického rodičovského príspevku

Na Slovensku sa opätovne zavedie tzv. pandemický rodičovský príspevok. Vláda v stredu schválila s pripomienkou nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Nárok na tento príspevok majú mať tí rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Dávka sa má týkať aj detí, ktoré sú zverené do náhradnej starostlivosti, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby.

"Týmto osobám sa navrhuje poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie," uviedlo ministerstvo práce s tým, že odhaduje mesačný nárast týchto poberateľov o 4340. Návrh nariadenia myslí aj na ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Po novom, aj keď nepredložia doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu, bude im možné poskytnúť peňažný príspevok na prepravu, a to v paušálnej výške 16,70 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. "Ide o ŤZP, ktoré sa nebudú osobne prepravovať na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale budú využívať doručovaciu službu s cieľom zabezpečenia si potravín a ďalších životných potrieb," vysvetlilo ministerstvo. Mesačne by mohol byť príspevok vyplatený 3250 poberateľom.

Ďalej ministerstvo navrhuje, aby sa v maximálnej možnej miere obmedzil osobný kontakt s cieľom predchádzania šíreniu nákazy, a v tejto súvislosti sa opätovne navrhuje neuskutočňovať úkony, pri ktorých dochádza k fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom. "Vo vzťahu k doručovaniu sa navrhuje do vlastných rúk doručovať len rozhodnutia," priblížil rezort práce. V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa rozšíria dôvody, pre ktoré sa nebude znižovať dávka v hmotnej núdzi za neúčasť na aktivačných činnostiach.

Ľudia budú môcť opätovne žiadať o SOS dotáciu

Ľudia zasiahnutí koronakrízou majú mať opäť nárok na SOS dotáciu. Vláda v stredu schválila návrh nariadenia z dielne ministerstva práce s pripomienkou. Opätovné poskytovanie SOS dotácie ministerstvo navrhuje z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na Slovensku. Výška tejto dotácie má byť 300 eur a ministerstvo odhaduje, že sa bude môcť mesačne poskytnúť priemerne 10.000 žiadateľom. O dotáciu by mali môcť požiadať tí, ktorí prišli o zárobkovú činnosť v dôsledku krízovej situácie a nie sú oprávnení žiadať o pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti počas krízovej situácie ani žiadať o pomoc zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci.

Návrhom nariadenia sa zároveň spresňujú podmienky poskytovania dotácií na stravu v čase trvania krízovej situácie. "Na účely poskytnutia dotácie na stravu sa podmienka účasti na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovaní v základnej škole považuje za splnenú len v prípade, že bola v tomto čase výchovno-vzdelávacia činnosť alebo vyučovanie prerušené z dôvodu krízovej situácie," priblížil rezort práce. Zároveň sa navrhuje upraviť možnosť poskytovania dotácie v prípade, keď je zariadenie školského stravovania z dôvodu krízovej situácie zatvorené, ale deti sa naďalej zúčastňujú na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na vyučovaní na základnej škole. "V tomto prípade sa podmienka odobratia stravy považuje za splnenú a dotácia sa vyplatí rodičom v hotovosti za tie dni, keď bolo zariadenie školského stravovania zatvorené," vysvetlilo ministerstvo.

Infekčný príplatok

Návrhom nariadenia sa má tiež zrušiť limit maximálnej výšky dotácie na podporu humanitárnej pomoci. Zámerom je vytvoriť priestor na umožnenie poskytnutia dotácie v potrebnej výške poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí majú v čase mimoriadnej situácie zvýšené výdavky a súčasný limit vo výške 15.000 eur nemusí stačiť na úhradu všetkých oprávnených výdavkov, na ktoré ministerstvo práce môže poskytnúť dotáciu. Ide najmä o poskytnutie tzv. infekčného príplatku pre zamestnancov za prácu v zariadení, ktoré je z dôvodu šírenia nového koronavírusu v karanténe, ďalej zabezpečenie vhodného ubytovania a stravovania pre týchto zamestnancov, nákup hygienických a ochranných pomôcok.

Zároveň sa návrhom zavádza aj nový účel tejto dotácie, slúžiť má na nákup výživových doplnkov vo výške 20 eur na každého prijímateľa a zamestnanca vybraných druhov sociálnych služieb na obdobie 5 mesiacov. "Cieľom návrhu na poskytovanie dotácie na účel nákupu výživových doplnkov, najmä vitamínu D3, je preventívna ochrana prijímateľov a zamestnancov vybraných druhov sociálnych služieb pred ochorením COVID-19," priblížil rezort práce.

Hlavný kontrolór na rokovaniach zastupiteľstiev

Na rokovaniach obecného zastupiteľstva a zastupiteľstva samosprávneho kraja by mohol požiadať o slovo aj hlavný kontrolór obce či samosprávneho kraja. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o samosprávnych krajoch. Novela poslanca Národnej rady (NR) SR Juraja Gyimesiho (OĽANO) navrhuje tiež, aby po novom uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra muselo obsahovať explicitné dôvody. Návrh novely zákona v stredu odsúhlasila vláda. Parlament ju v septembri posunul do druhého čítania.

Ak v súčasnosti požiada o slovo na rokovaní zastupiteľstva napríklad poslanec NR SR, europoslanec, zástupca vlády či iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Po novom by to mohlo byť umožnené aj hlavnému kontrolórovi. Mala by sa tak posilniť transparentnosť a otvorenosť rokovania samosprávy.

Hlavný kontrolór má podľa návrhu z titulu svojej funkcie k dispozícii množstvo informácií o živote v obci, ktoré majú súvislosť s prerokovávanými bodmi na obecnom zastupiteľstve a môžu ovplyvniť rozhodovanie poslancov pri hlasovaní.

Uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra by po novom malo explicitne obsahovať dôvody odvolania. "V doterajšej právnej úprave tento dodatok absentoval, čo spôsobovalo nejednotný postup obcí a aplikáciu v praxi, keď niektoré samosprávy odôvodňovali uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra, iné nie," skonštatoval poslanec v návrhu novely. Rovnaké zmeny by sa mali týkať aj hlavného kontrolóra samosprávneho kraja. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2021.

Envirorezort riešil aj iné témy ako pandémia, vlk dravý bude chránené zviera

Vlk dravý by mal byť chráneným živočíchom. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje vyhlášku, ktorou ho tam zaradí. Jeho usmrtenie by tak bolo trestným činom. Informoval o tom šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) počas rokovania vlády. Reagoval tak na schválenú kvótu odstrelu 50 vlkov v najbližšej poľovníckej sezóne.

Envirorezort vlka dravého vyškrtne zo zoznamu vybraných živočíchov a bude zaradený do zoznamu striktne chránených živočíchov, čím sa mu poskytne najvyššia možná ochrana, priblížil štátny tajomník MŽP Michal Kiča spolu s Budajom. Na jednotlivé odstrely by tak malo výnimku udeľovať ministerstvo životného prostredia.

Budaj podotkol, že tým by mala medzirezortná skupina na určenie kvóty lovu vlka dravého, ktorá je pod ministerstvom pôdohospodárstva, zaniknúť. Lov vlka bude zakázaný pre celú jeho populáciu na celom území Slovenska. "Navrhneme zvýšiť jeho celospoločenskú hodnotu na 3000 eur," hovorí minister.

Zjednodušiť by sa podľa Budaja malo vyplácanie náhrad za vzniknuté škody, ktoré spôsobí vlk. Poskytovať by sa tak mali celoročne a zjednodušiť by sa mal aj celý proces a administratíva. "Ministerstvo životného prostredia verí, že ministerstvo pôdohospodárstva stiahne a prehodnotí rozhodnutie o určení kvóty na roky 2020/21, pretože toto rozhodnutie nemá dostatočné odôvodnenie," uviedol Budaj.

Iniciatíva My sme les aj Lesoochranárske združenie VLK tiež vyzvali šéfa agrorezortu Jána Mičovského (OĽANO), aby zrušil schválenú kvótu na odstrel vlkov. Združenie podalo sťažnosť Európskej komisii pre porušenie európskej aj slovenskej legislatívy pri rozhodovaní o love vlka. Ministerstvo pôdohospodárstva odôvodnilo svoje rozhodnutie rastúcou populáciou tohto predátora a ochranou hospodárskych zvierat.