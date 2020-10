Sulík sa opäť pustil do tvrdých opatrení! VIDEO Veľká kritika hygienika Mikasa: Má veľkú moc

Sulík dnes počas vlády potvrdil, že ministri o režime v reštauráciách, kinách a fitnescentrách nerokovali. Pochybuje o tom, či je správne, aby mal takú veľkú moc hlavný hygienik a vyhlásil, že poza chrbát vlády teraz zatvoria 20-tisíc reštaurácií, fitnesscentrá, kiná či divadlá.

Mikas má príliš veľkú moc

"Mám veľmi veľké pochybnosti o tom, či je správne, aby takúto veľkú moc mal v rukách hlavný hygienik, keďže za vývoj v krajine nesie zodpovednosť vláda," povedal na úvod tlačovky. "Poza chrbát vlády a koaličnej rady budú zrejme dnešným dňom uzavretých približne 20-tisíc reštaurácii a tisíce divadiel, fitnesscentier a kín," povedal.

Do budúcna by mala podobné opatrenia, ktoré majú dopad na tisíce ľudí, schvaľovať vláda, nie hygienik. Nové opatrenia podľa neho veľa prevádzok privedie do bankrotu. "Zbytočne si kazíme ekonomiku, netreba zatvárať celú krajinu, treba riešiť ohniská nákazy," povedal predseda SaS.

Sulík prišiel s vlastnými riešeniami

Matovič v reakcii na Sulíkove skoršie vyjadrenia kritizoval, že sa šéf rezortu hospodárstva takýmto spôsobom snaží získať preferencie. Ich vzťah týmto podľa neho prešiel z kamarátskej roviny len do profesionálnej. Odporučil, aby si strana SaS našla dôstojnejšieho reprezentanta. Sulík včera v relácii rádia Expres vyhlásil, že na vládu pride s vlastným návrhom na obmedzovanie či zatváranie prevádzok. Svoje návrhy zverejnil aj v podrobnom komentári na HN.

Zdroj: ÚVZ SR

Zavrime reštaurácie v najrizikovejších okresoch

Dnes na vláde plánuje navrhnúť namiesto zavretia všetkých reštaurácií zatvorenie rých, ktoré sa nachádzajú v najrizikovejších okresoch, nie je potrebné ničiť tisíce podnikateľov. "To môže byť najviac 5 okresov zo 78, môže to byť ale aj menej, lebo v jednom okrese sa môžu nachádzať aj dve či tri reštaurácie s nákazou," napísal. "Ja do reštaurácie nepotrebujem chodiť, napísal som 2 kuchárske knihy a variť viem. Ale v tých reštauráciách niekto aj pracuje a z niečoho žijú. Konkrétne státisíce Slovákov," uviedol. To isté sa týka aj divadiel, fitnesscentier, kín a podobne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Reštaurácie majú byť z dôvodu obmedzenia mobility, pokiaľ by sme však podľa Sulíka chceli mobilitu naozaj obmedziť, ako prvé by mali zrušiť alebo aspoň obmedziť cestovanie vlakmi. "Veľmi správne sa vláda nechystá zatvoriť hotely, napriek tomu, že analýza uvádza jednu ubytovňu a štyri „rekreácie“ ako zdroj nákazy, čiže spolu tiež päť, ako v prípade reštaurácií. Hotely však majú aj reštaurácie, a s tými čo? Zavrieme aj tie, aby sme odradili aj posledných hotelových hostí? Alebo tie necháme otvorené? Lebo závodné jedálne otvorené ostávajú. Avšak spoločné jedálne, napríklad v biznis centrách, sa majú zavrieť," pýta sa Sulík.

A čo divadlá, kiná, fitnesscentrá?

Ďalej rozoberá aj ponechanie otvorených terás, ktoré s blížiacim sa zimným obdobím reštaurácie z biedy nevytrhnú. "Sú ale aj terasy presklené. Tie môžu byť otvorené tiež? Aký je však potom rozdiel oproti zvyšku reštaurácie, ktorý musí byť zatvorený?" pýta sa Sulík. Podľa dát z ÚVZ SR došlo k nákaze v štyroch športových kluboch (judo, karate, turistický krúžok). "Avšak žiadne fitko. Nehovoriac o tom, že práve fitká sú pravidelne dezinfikované a najmä prispievajú k zdraviu obyvateľstva," napísal Sulík. "No fitká sa idú bez jediného podnetu zavrieť. Nech sa potom prosím nikto nečuduje, ak poviem, že na krízovom štábe sa robia rozhodnutia od pása," podotkol.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"To isté platí aj o divadlách a kinách. Analýza neuvádza ani jedno divadlo či kino ako zdroj nákazy, napriek tomu sa zatvárajú. Aký má toto zmysel? Jedine ten, že poriadne naštveme všetkých umelcov," dodal Sulík s tým, že takto to nefunguje. Podľa jeho slov spravil už veľa kompromisov, no "nebude súhlasiť s každým nezmyslom.

Celoplošné obmedzenia nepovažujeme za jediné možné riešenie

Koaličná strana SaS nepovažuje celoplošné obmedzenia v súvislosti s novým koronavírusom za jediné riešenie vzniknutej situácie. Takýto pohľad zastáva aj pri možnom tvrdom lockdowne. Liberáli upozorňujú na riziká možnej likvidácie niektorých prevádzok, rast nezamestnanosti a uprednostňujú lokálne obmedzenia v miestach ohnísk nákazy.

"Zatváranie na základe všeobecných dát pozitívne testovaných tak podľa nás nie je kľúčovým ukazovateľom. Oveľa dôležitejšie sú dáta o skutočne chorých a hospitalizovaných," uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. SaS presadzuje cielené opatrenia podľa konkrétnych regiónov a prevádzok. "Jedine to nám zachráni ekonomiku, pracovné miesta a v konečnom dôsledku aj slobodu," dodal Viskupič.

Podrobnejšie dáta z každej analýzy o možnom trasovaní nakazených by privítala poslankyňa NRSR za SaS Jana Bittó Cigániková. "Práve toto by bol signál, kde máme zvýšiť do najväčšej možnej miery ochranu rizikových skupín," povedala. Podľa poslankyne nikto nechce spochybňovať epidemiológov či virológov, avšak duševné zdravie je taktiež dôležité. "Neschopnosť uživiť vlastnú rodinu môže mať fatálne dôsledky," doplnila Bittó Cigániková.