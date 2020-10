KORONAVÍRUS Matovič označil Sulíkové slová za tliachaniny: Zatváranie reštaurácií je rozhodnutie odborníkov

BRATISLAVA - Vláda nerozhoduje o zatváraní reštaurácií, je to rozhodnutie odborníkov. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) pred rokovaním vlády v súvislosti s vyjadreniami ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Ten by chcel, aby sa reštaurácie, divadlá či fitnescentrá zatvárali len v okresoch, kde je v týchto zariadeniach potvrdený prenos ochorenia COVID-19. Matovič návrh Sulíka označil za 'tliachaniny'.

"Očakával by som od členov vlády, aby ovládali aspoň právny poriadok. Jediný, kto môže prijímať opatrenia v týchto veciach, je Úrad verejného zdravotníctva," tvrdí predseda vlády. Dodal, že vláda ani raz za šesť mesiacov neprijímala žiadne opatrenia, ktoré sa týkajú hygieny.

"Vždy to je najprv názor pandemickej komisie, potom to schváli krízový štáb a na základe toho koná hlavný hygienik. Vláda v podstate nemá absolútne čo do toho hovoriť, je to rozhodnutie odborníkov," poznamenal. Na margo rušenia vlakov zadarmo premiér povedal, že debata na vláde môže byť o čomkoľvek.