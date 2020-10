KORONAVÍRUS Celoplošné obmedzenia nie sú jediné riešenie, odkazuje SaS: Očkovanie nebude povinné

"Zatváranie na základe všeobecných dát pozitívne testovaných tak podľa nás nie je kľúčovým ukazovateľom. Oveľa dôležitejšie sú dáta o skutočne chorých a hospitalizovaných," uviedol predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. SaS presadzuje cielené opatrenia podľa konkrétnych regiónov a prevádzok. "Jedine to nám zachráni ekonomiku, pracovné miesta a v konečnom dôsledku aj slobodu," dodal Viskupič.

Podrobnejšie dáta z každej analýzy o možnom trasovaní nakazených by privítala poslankyňa NRSR za SaS Jana Bittó Cigániková. "Práve toto by bol signál, kde máme zvýšiť do najväčšej možnej miery ochranu rizikových skupín," povedala. Podľa poslankyne nikto nechce spochybňovať epidemiológov či virológov, avšak duševné zdravie je taktiež dôležité. "Neschopnosť uživiť vlastnú rodinu môže mať fatálne dôsledky," doplnila Bittó Cigániková.

Cigániková: Očkovanie by nemalo byť povinné

Očkovanie proti novému koronavírusu by nemalo byť povinné. Možnosť jeho nariadenia pri ohrození verejného zdravia by sa mala vypustiť z novely zákona, ktorú majú poslanci prerokovať na utorkovej mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v zrýchlenom režime. Vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo to chce navrhnúť jeho predsedníčka Jana Bittó Cigániková (SaS).

"Je na tom dohoda v koalícii, navrhnem to na výbore," povedala koaličná poslankyňa pre. Doplnila, že o tom informovala už aj ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Bittó Cigániková zdôvodňuje tento krok tým, že aj keď verí v zmysel očkovania, povinnosť podľa nej všetko len zhorší a podporí konšpirácie.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) potvrdil, že v koalícii je dohoda na odstránení formulácie hovoriacej o očkovaní z predloženej novely. "Nepresná formulácia o povinnom očkovaní bude vypustená. Na tom budeme trvať, taká je dohoda v koalícii," povedal s tým, že očkovanie povinné nebude.

O vládnej novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia majú poslanci v utorok rokovať zrýchlene. Právna úprava rieši oblasť nariadení Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ). Odstrániť sa ňou majú viaceré nezrovnalosti. Okrem toho sa v novele uvádza, že tieto úrady by mohli pri ohrození verejného zdravia nariadiť viaceré opatrenia, medzi nimi napríklad aj očkovanie či podávanie protilátok.