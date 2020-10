KORONAVÍRUS Prezidentka nenecháva nič na náhodu: Na vážnosť situácie poukázala VIDEOM spolu s otcom!

Už v úvode prezidentka upriamuje pozornosť na rúška, ktorých nosenie je podľa nej tým prvotným a najmenej bolestivým riešením. "Počty infikovaných zo dňa na deň neznížime. Môžeme ale prispieť k tomu, aby sme situáciu udržali pod kontrolou. Začnime prosím tým, čo je najmenej bolestivé a zároveň najúčinnejšie," hovorí Čaputová vo videu, pričom je nastrihnutý aj záber na jej otca Štefana Strapáka. Prezidentka totiž týmto videom dáva do pozornosti aj aktuálny mesiac.

Úcta k starším aj pomocou rúšok

Toto neľahké obdobie je však príznačné aj tým, že by sme úctu starším mali prejavovať aj ochranou seba samých, a to pomocou rúška. "Október je mesiac úcty k starším. Prejavme ju prosím tým, že sa budeme správať zodpovedne, a to nielen voči ním. Nasadiť si rúško, použiť dezinfekciu a pamätať na odstup, to sú sekundy," upozorňuje prezidentka.

Podľa prezidentky tieto sekundy môžu pre starších a najzraniteľnejších znamenať ďalšie roky života. V poslednom zábere sa do kamery poďakoval aj sám otec prezidentky Štefan Strapák, ktorý sa vo videu tiež objavil.

Upozorňuje na stúpajúce počty prípadov

"Nasadiť si rúško, pamätať na odstup a použiť dezinfekciu trvá sekundy. Sekundy, ktoré môžu pre tých najzraniteľnejších znamenať roky života, ktorý sa neskončí predčasne. Naše sekundy dnes teda znamenajú roky života pre iných. Počty infikovaných na COVID-19 vo svete aj u nás stúpajú, spolu s tým rastie riziko pre tých najzraniteľnejších – našich seniorov a seniorky. Venujme, prosím, prebiehajúci Mesiac úcty k starším ich ochrane. Nezľahčujme situáciu, v ktorej sa všetci nachádzame a nosme rúška všade tam, kde je to potrebné," dodáva Čaputová.