KORONAVÍRUS SaS je proti zatváraniu reštaurácií, fitnescentier či divadiel, odkázal Sulík

Richard Sulík

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Strana SaS je proti tomu, aby sa zatvárali reštaurácie, fitnescentrá či divadlá, bolo by to mimoriadne škodlivé pre ekonomiku. Počas rokovania ústredného krízového štábu to povedal šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Návrh na zatvorenie týchto prevádzok podľa neho predstavila pandemická komisia vlády. Sulík dúfa, že k takémuto rozhodnutiu nedôjde. Ministra tiež prekvapilo, že nikto z odborníkov neprišiel s presnými dátami.