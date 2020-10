Európska únia uvalila sankcie na ruského oligarchu Prigožina: Putinov kuchár reaguje

Ako vo štvrtok informovala agentúra Interfax, Európska únia považuje Prigožina za jedného z ľudí, ktorí sú zapletení do najmä do dodávok zbraní do Líbye, čo predstavuje porušenie zbrojeného embarga uvaleného na Líbyu Bezpečnostnou radou OSN. Podľa EÚ tak Prigožin "ohrozuje mier, stabilitu a bezpečnosť" v Líbyi.

Prigožin sa podľa EÚ angažuje v činnosti Vagnerovej súkromnej vojenskej spoločnosti. Jej príslušníci sa aktívne zapojili do rôznych konfliktov, vrátane operácií v občianskej vojne v Sýrii, kde bojovali na strane sýrskej vlády, ako aj v rokoch 2014-15 vo vojne v Donbase na východe Ukrajiny. Tam bojovali po boku proruských separatistov. Koncom roku 2019 sa objavili správy, že sa tzv. vagnerovci začali angažovať aj v Afrike či vo Venezuele.

Zdroj: Facebook Mikhail Khodorkovsky

Vagnerova armáda je podľa mnohých médií majetkom miliardára Prigožina, ktorý je blízky Kremľu i samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V Rusku je oligarcha Prigožin známy aj pod prezývkou "Putinov kuchár", čo súvisí s jeho reštauračným biznisom. Jeho cateringová firma postupne dodávala jedlo do väčšiny škôl v Petrohrade, v Moskve a pre 90 percent ruskej armády. Jeho firma zásobovala aj Kremeľ.

V Rusku bol Prigožin dlho pomerne neznámy, kým sa nezačali objavovať informácie o jeho aktivitách v iných oblastiach: jeho meno sa spomína v súvislosti s petrohradskou "fabrikou na (internetových) trollov" či o spomínanom financovaní žoldnierov v zahraničí. O Prigožinovi je známe aj to, že niekoľko rokov svojho života strávil vo väzení.

Prigožin reaguje

Ruský oligarcha Jevgenij Prigožin je "veľmi rozladený" tým, že naňho EÚ uvalila sankcie za porušovanie zbrojného embarga v Líbyi. Vyhlásil, že on v Líbyi nemá žiadne obchodné záujmy. V reakcii na uvalenie sankcií voči svojej osobe Prigožin podľa agentúry Interfax uviedol, že je tým veľmi rozladený.

Zdroj: SITA/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Podľa vyhlásenia svojej tlačovej služby Prigožin je sankciami rozladený pre to, že teraz bude "musieť obmedziť množstvo svojich obchodných projektov v krajinách EÚ". Bude sa tiež pravdepodobne menej často "stretávať s priateľmi z Európskeho parlamentu, z ktorých mnohí sú veľmi slušní ľudia".

Títo jeho priatelia sú - tak ako on - "zástancami konzervatívnych hodnôt" a "plne" ho podporujú. Spomínaná Vagnerova armáda je podľa mnohých médií majetkom miliardára Prigožina, ktorý je blízky Kremľu i samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.