KORONAVÍRUS Druhý stupeň základnej školy v Liptovskom Mikuláši uzavreli

Druhý stupeň ZŠ navštevuje celkovo 370 žiakov, tí sa od štvrtka až do odvolania učia online. "Doma zostávajú žiaci aj učitelia z ročníkov päť až deväť, prvého stupňa sa zatvorenie netýka. Rodičia už dostali informáciu cez portál EduPage. O všetkých zmenách budeme rodičov aj žiakov prostredníctvom tejto stránky informovať," povedala riaditeľka školy Alena Ridzoňová.

Predbežne by mala karanténa na druhom stupni základnej školy trvať do 12. októbra. Presný návrat detí do školských lavíc určí Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Liptovskom Mikuláši na základe výsledkov testovania.