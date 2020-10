KORONAVÍRUS pozatváral ďalšie triedy v Bratislavskom kraji: Prerušený je aj hádzanársky tréning

BRATISLAVA - Pre výskyt ochorenia COVID-19 prerušili bratislavskí hygienici vyučovanie v ďalších triedach. Z rovnakého dôvodu majú do soboty (10. 10.) prerušený tréningový proces hádzanárski dorastenci Športového klubu polície Bratislava. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave o tom informoval na sociálnej sieti.

Po jednej triede zatvorili hygienici do 10. októbra v Spojenej škole na Ostredkovej ulici a v Spojenej škole na Novohradskej ulici. O dva dni dlhšie budú zatvorené aj dve triedy v Základnej škole na Mudroňovej ulici a do 15. októbra je vyučovanie prerušené u študentov druhého ročníka v Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa.

Za stredu (7. 10.) zaznamenali hygienici v Bratislavskom kraji 102 nových prípadov ochorenia COVID-19. "Najmladšie je trojročné dieťa, najstarším je 87-ročná žena z Malaciek. Prípady sa vyskytli vo všetkých okresoch Bratislavského kraja," spresnili. Ďalej uviedli, že v rámci epidemiologických vyšetrení evidujú najmä osoby, ktoré prišli do kontaktu s ochorením buď v rámci rodiny a známych, či v školských alebo predškolských zariadeniach.