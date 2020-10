Korčok na Globsec-u: Slovensku nie je jedno, čo sa deje v Bielorusku

BRATISLAVA - Slovenská republika pozorne sleduje situáciu v Bielorusku a nie je jej jedno, čo sa tam deje. Povedal to vo štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok po stretnutí s bývalou kandidátkou prezidentských volieb v Bielorusku Sviatlanou Cichanovskou. Témou rozhovoru bola podľa jeho slov situácia v Bielorusku.

„Mal som možnosť stretnúť odvážnu ženu, ktorá neváhala postaviť sa a vyjadriť jasný postoj, ktorý vidíme na uliciach v Minsku, v Bielorusku v týchto dňoch,“ povedal Korčok. Občania tejto krajiny sa podľa jeho slov rozhodli „ukončiť obdobie, ktoré trvalo príliš dlho“, v ktorom nemohli vyjadriť svoj názor a prejaviť svoju túžbu po slobode a demokracii. Zároveň pripomenul, že Cichanovskej manžel, ktorý chcel kandidovať vo voľbách, sa nemohol zaregistrovať a dodnes je vo väzení.

„Slovensko nielenže pozorne sleduje vývoj v Bielorusku, ale naozaj nám nie je jedno, čo sa tam deje,“ povedal. Minister zdôraznil, že rozhodnutie o tom, kto bude vládnuť v Bielorusku, je „len a len v rukách bieloruských občanov“. „Ľudia vonku bojujú za slobodu a my poznáme cenu tejto slobody,“ povedala Cichanovská. Ľudia v Bielorusku podľa jej slov každý deň prekonávajú svoj strach a vychádzajú do ulíc demonštrovať „proti režimu a proti diktátorovi“. Takisto vyjadrila vďačnosť Slovenskej republike za jasný postoj v súvislosti so situáciou v Bielorusku a za podporu.

Podľa oficiálnych údajov bieloruskej ústrednej volebnej komisie získala Cichanovská v prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta, spolu 10,1 percenta hlasov. Bielorusko bola nútená opustiť krátko po voľbách pre tlak a vyhrážky úradov požadujúcich, aby uznala výsledky volieb a víťazstvo úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka. V Bielorusku po voľbách vypukli protesty.

Korčok sa s Cichanovskou stretol na pôde konferencie Globsec Bratislava fórum 2020, ktorá sa 7. až 8. októbra koná v Bratislave. Cichanovská si v stredu v Bratislave prevzala Česko-slovenskú transatlantickú cenu slobody, udeľovanú za mimoriadne zásluhy pre rozvoj demokracie a podporu ľudských práv. Druhým tohtoročným laureátom je český politik a bývalý minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg. Líderka bieloruskej opozície má vo štvrtok absolvovať i stretnutia s premiérom SR Igorom Matovičom a niektorými poslancami NR SR a prijme ju i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.