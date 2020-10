Minister Krajčí reaguje na dofinancovanie VšZP: Poistný systém je zle nastavený, treba ho reformovať

BRATISLAVA - Slovensko má podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) jeden z najneefektívnejších zdravotných systémov na svete. Domnieva sa, že príčinou je aj zle nastavený poistný systém, ktorý treba reformovať. Uviedol to v stredu na sociálnej sieti v súvislosti s dofinancovaním štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Pokladá za správne, aby sa vlastník postaral aj v krízových časoch o zachovanie a zveľadenie ním vlastnenej spoločnosti.

"Nepokladáme za správne a ani v súlade s Ústavou SR, aby sa všetci občania SR formou daní skladali na riešenie horšej finančnej situácie súkromných vlastníkov zdravotných poisťovní, keď títo v minulosti profitovali z vlastníctva svojich spoločností a prípadné pokusy o aspoň čiastočné nasmerovanie zisku do sektora zdravotníctva boli napádané na Ústavnom súde s poukazom na nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva," poznamenal Krajčí. Ako skonštatoval, Slovensko dodnes čelí žalobám od obidvoch súkromných poisťovní.

Minister poukázal tiež na úvery, ktoré si zobrali akcionári zdravotnej poisťovne Dôvera, aby si cez cyperské schránky vyplatili viac ako 450 miliónov eur. Aj s úrokmi ich podľa neho splácajú poistenci Dôvery povinnými zdravotnými odvodmi. "Tento rok už na splátku úveru Dôvera minula 36,6 milióna eur," podotkol s tým, že zdravotné odvody majú byť predsa použité na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti klientov.

Šéf rezortu zdravotníctva informoval, že aj po zohľadnení príjmov po prerozdelení je možné skonštatovať, že VšZP má nižší podiel na celkových príjmoch sektora (67,68 percenta), než je jej podiel na celkových výdavkoch za zdravotnú starostlivosť (68,79 percenta). "Tento negatívny rozdiel v príjmoch predstavuje cca 1,11 percenta, čo je vo finančnom vyjadrení suma príjmov 58 miliónov eur za jeden rok. VšZP disponuje kmeňom poistencov, ktorí vykazujú najvyššiu chorobnosť a sú teda pre poisťovňu najdrahší," povedal.

Predpokladá, že ak by bola na trhu iba VšZP, v systéme by zostalo ročne o desiatky miliónov eur navyše, pre nemocnice, ambulancie a pacientov. "Otázkou zostáva, či nám súkromné zdravotné poisťovne za tieto ušlé peniaze priniesli do systému aj adekvátnu pridanú hodnotu," uzavrel. Vláda v stredu rozhodla, že štát dofinancuje VšZP sumou 100 miliónov eur.