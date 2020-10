KORONAVÍRUS Začal sa veľký boj v zdravotníctve: V hre sú stovky miliónov, vláda vs. Penta, reaguje aj Union

VIDEO Tlačová konferencia poisťovne Union:

Spoločnosť Penta žiada, aby štát podporil férovú súťaž medzi zdravotnými poisťovňami a definoval, čo je štandard a nadštandard. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Penta Lenka Vargová. Reagovala tak na stredajšie (7. 10.) slová premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý šéfa Penty Jaroslava Haščáka obvinil, že vďaka podpore bývalých premiérov Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (nezaradený) pripravil cez zdravotnú poisťovňu Dôvera štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu od roku 2017 o 243 miliónov eur, ktorú plánuje štát dofinancovať sumou 100 miliónov eur.

Ministerstvo zdravotníctva pritom pôvodne navrhovalo dofinancovanie vo výške až 300 miliónov eur.

Penta prijíma výzvu do ringu od vlády

„Ak chce vláda Igora Matoviča zásadne meniť systém verejného zdravotného poistenia, mala by vytvoriť podmienky pre čo najlepšiu súťaž o poistenca. Vláda by mala zadefinovať štandard a nadštandard a vytvoriť tak priestor, aby zdravotné poisťovne mohli medzi sebou súťažiť aj vo výške poistných sadzieb,“ uvádza Penta s dôvetkom, že takto funguje systém súťaže napríklad v Holandsku. Rovnako sa nebráni ani návrhu, aby poistenci mohli meniť zdravotnú poisťovňu kedykoľvek počas roka. Premiér avizoval, že je pre takúto možnosť ochotný meniť aj legislatívu.

Matovič tiež vyzval Haščáka do ringu. Podľa Penty by sa však mal odohrať férový zápas o čo najlepšie služby pre poistencov. „Takýto zápas by sme privítali a budeme radi, ak sa kroky súčasnej vlády uberú týmto smerom,“ doplnila finančná skupina.

Matovičovi vyčíta aj osobné útoky. Podľa Penty opakovane používal demagogické argumenty o tom, ako VšZP dopláca v prospech súkromných zdravotných poisťovní na súčasný prerozdeľovací mechanizmus. Tvrdí však, že od roku 2010 prispela len zdravotná poisťovňa Dôvera sumou viac ako 1,1 miliardy eur v prospech VšZP.

„To, že štátna zdravotná poisťovňa napriek tomu dosahuje záporný výsledok medzi svojimi príjmami a výdavkami, je skôr dôkazom chýb pri jej riadení. Svedčí to skôr o jej nedostatkoch pri revíznej činnosti, pri nákupe zdravotnej starostlivosti a vnútornej neefektivite aj v podobe prezamestnanosti. Súčasný prerozdeľovací mechanizmus bol navrhnutý renomovanými zahraničnými poradcami podľa holandského vzoru, ktorý patrí k svetovej špičke v tejto oblasti,“ doplnila Vargová s tým, že ho podporili všetky zdravotné poisťovne.

Štát je podľa Matoviča lepší hospodár

"VšZP poskytuje 69 percent zdravotnej starostlivosti, ale na svoju réžiu minie len 50 percent z výdavkov všetkých zdravotných poisťovní, ktoré míňajú na svoju réžiu. To znamená, že VšZP, alebo štát, je omnoho lepší vlastník ako súkromné zdravotné poisťovne," zdôraznil ešte včera Matovič, ktorý tiež tvrdí, že VšZP je lepším hospodárom ako súkromné zdravotné poisťovne.

Ďalej uviedol, že šéf Penty Jaroslav Haščák od roku 2009 do roku 2019 cez zdravotnú poisťovňu Dôvera "vytiahol" zo slovenského zdravotníctva 705 miliónov eur, z toho 460 miliónov eur cez fiktívny zisk, ktorý mu umožnili Pellegrini a Fico, pričom podľa predsedu vlády nezaplatil jedno jediné euro a vytuneloval peniaze do schránky na Cypre. Zvyšok cez ďalší zisk, ktorý si každý jeden rok vykazoval.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Štátna poisťovňa bola podľa jeho slov okradnutá

Podľa jeho slov tiež VšZP najviac platí za zdravotnú starostlivosť za svojich poistencov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a najviac sa stará o chorých na Slovensku, no za zdravotnú starostlivosť dostáva najmenej. Okradnutá bola podľa neho VšZP len za minulý rok o viac ako 58 miliónov eur.

Cez prerozdeľovací kľúč dostala štátna zdravotná poisťovňa podľa Matoviča menej, ako mala. Od roku 2017 tak mala prísť VšZP o 243 miliónov eur. "Peniaze skončili na súkromných účtoch súkromných poisťovní," zdôraznil. Tiež komentoval, že ak bude VšZP potrebovať dofinancovať, štát tak urobí.