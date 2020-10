Krajčího budúcnosť v stoličke ministra sa otriasa: Toto sú možní náhradníci, odborníci odhadujú koniec

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) ešte nie je vo svojej funkcii ani celý rok a už sa ozývajú hlasy z kuloárov, ktoré môžu naznačovať jeho skorý koniec. Okrem toho sa však spomínajú už aj možní náhradníci, ktorí by jeho miesto v rezorte zaujali a ich mená verejnosti rozhodne nie sú neznáme.

Krajčí už bol otázke o možnom odchode vystavený na jednom z tlačových brífingov a jeho odpoveď verejnosť rozhodne nepresvedčila o tom, že by sa rezortu držal zubami-nechtami. "Keď ma budete veľmi lámať, aby som to vzdal, tak som na krajíčku," odpovedal Krajčí s tým, že svoj odchod ešte neuskutočnil len preto, že cíti podporu premiéra Igora Matoviča a celej vlády.

VIDEO Vyjadrenie Mareka Krajčího z piatka minulého týždňa:

"Keď nebudem mať podporu od svojich kolegov, od pána premiéra a verejnosti, tak nič ma tu naozaj nedrží. Zatiaľ urobím maximum, čo viem. Nie je to vôbec jednoduché. Musíme prinášať zodpovedné informácie, ale ešte ich aj vedieť presadiť. A to je náročnejšie. Ale snažíme sa robiť všetko, čo vieme," povedal potom Krajčí. Dôveru má aj od premiéra. "Marek Krajčí má moju plnú dôveru. Beriem ho ako generála, ktorý nás vedie touto vojnou. Treba mu podržať chrbát a nie ho pichať do chrbta," vyjadril sa ku Krajčímu Igor Matovič.

Možní náhradníci

Podľa našich informácií sa už ale v kuloároch začína šepkať o tom, kto by mohol v prípade odchodu Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva nahradiť. Spomína sa aj meno prvého štátneho tajomníka ministerstva financií a blízkeho človeka ministra Eduarda Hegera Marcel Klimek.

Marcel Klimek Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Klimek má manažérske skúsenosti z desaťročného pôsobenia v UniCredit Bank Slovakia. Angažoval sa aj pri reštrukturalizácii najväčších slovenských firiem, medzi nimi aj VSŽ, Nafta Gbely alebo aj v prípade Slovnaftu. Klimek tiež pôsobí ako nový člen dozornej rady Sociálnej poisťovne. Ako prvé na to upozornili Hospodárske noviny.

Čo sa týka druhého mena v pozícii náhradníka Krajčího, tak tou je bývalá ministerka zdravotncítva z vlády Petra Pellegriniho Andrea Kalavská. Tá sa s niektorými členmi bývalej vlády nerozišla v najlepšom, pretože v tom čase riešila stratifikáciu nemocníc, kde nemala jasnú podporu ani v parlamente.

Andrea Kalavská Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na tieto informácie premiér zareagoval už o čosi jasnejšie. "Zaregistroval som to. Šuškať sa to môže. Ale vôbec sme sa nerozprávali o tom, že by sme mali Mareka vymeniť," povedal premiér Matovič. Kalavská bola pritom už od začiatku pandémie prítomná aj počas rokovaní Ústredného krízového štábu.

Štefančík pripúšťa Krajčího koniec

Na túto tému sme sa pýtali aj politológov. Jedným z nich je aj Radoslav Štefančík, ktorý pripúšťa, že úvahy o odchode Krajčího sú na mieste. "Úvahy o výmene ministra zdravotníctva nemôžu prekvapiť, pretože tento rezort je najviac vystavený aktuálnej situácii s pandémiou koronavírusu. Minister Krajči je tak každý deň na očiach nahnevanej verejnosti, aj keď vcelku neprávom. Keď je však ľud nahnevaný, vždy sa musí nájsť nejaká obeť a vyzerá to tak, že ňou tentokrát bude naozaj minister zdravotníctva. Pani Kalavská sa počas vykonávania svojej funkcie ukázala ako človek na pravom mieste, tak je to možné," skonštatoval Štefančík.

Obetný baránok Krajčí

Podobnú náladu zdieľa aj politológ Michal Cirner. "Ak sa niečo pokazí, vždy sa musí nájsť obetný baránok. Pokiaľ budú občania nespokojní a budú žiadať vyvodenie zodpovednosti, minister zdravotníctva je ideálny adept na odchod z vlády, keďže má priamo v popise práce zvládať boj s pandémiou. Z toho pohľadu môžu mať úvahy o jeho výmene reálny základ. Veľmi bude záležať na tom, či sa ministrovi podarí zvládnuť druhú vlnu pandémie," uzavrel Cirner