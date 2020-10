V Orechovej bola tropická noc: Meteorológovia to považujú za extrém

Na Slovensku spadlo do nedeľného predpoludnia na západe Slovenska a v Žilinskom kraji väčšinou 15 až 40 milimetrov zrážok, inde v krajine zväčša len do osem milimetrov. "V západnej časti Slovenska a aj vo východných okresoch Trenčianskeho kraja i v západnej časti Žilinského kraja spadlo väčšinou 15 až 40 mm zrážok. Ojedinele aj viacej a napríklad Kolárovo v okrese Komárno malo za 24 hodín do nedeľnej 10.00 h zaokrúhlene 47 milimetrov a Nitrianske Rudno pri Novákoch takmer 53 milimetrov zrážok," spresnil SHMÚ. Oveľa nižšie úhrny meteorológovia pozorovali vo východnej polovici Slovenska, a tiež aj vo väčšine Banskobystrického kraja. Tu spadlo zväčša len do osem milimetrov, prípadne, a to najmä na Zemplíne, vôbec nepršalo.

SHMÚ zároveň informuje o uplynulej tropickej noci v Orechovej (okres Sobrance). Ústav to vysvetľuje tým, že pred prechodom studeného frontu je v teplom vzduchu často veterno a viac oblačnosti. Ak front postupuje v noci, tieto faktory zabraňujú poklesu teploty vzduchu. "To sa dialo aj uplynulú noc, dokonca na krajnom východe Slovenska teplota vzduchu podľa operatívnych údajov na stanici Orechová neklesla pod 20 stupňov Celzia (minimum 20,2 stupňa Celzia), čo považujeme za tropickú noc, ktoré sú v októbri v našej oblasti extrémom," skonštatoval SHMÚ. V Orechovej sa v nedeľu ráno pri príchode zrážok spojených so studeným frontom ochladilo.