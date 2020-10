VOĽBY v malej obci Veľká Hradná sú zatiaľ pokojné: FOTO Komisia očakáva vysokú účasť

"Ľudia chodia zatiaľ dosť. Aj minulé voľby prišlo viac ako 70 percent voličov," zhodnotila Apolenová. V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu museli vo volebnej miestnosti zabezpečiť dezinfekciu aj teplomery. "Môžu tu byť naraz len dvaja ľudia, je to trošku zložitejšie, ale nič hrozné," priblížila predsedníčka komisie.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Vybrať si starostu prišla aj volička Mária. "Chcem, aby bolo lepšie v dedine. Aby sa čosi robilo, aby sa robila kanalizácia a všetko, čo treba. K voľbám chodíme pravidelne. Pandémia to vôbec neovplyvnila, musíme sa s tým naučiť žiť," skonštatovala.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

V sobotu si v 48 obciach volia starostu či poslancov, v niektorých obciach voliči vyberajú svojich favoritov do oboch funkcií. Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sprevádzajú prísne protiepidemické opatrenia. Za ich nedodržanie hrozia sankcie. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Z volieb má vzísť 33 starostov a 28 poslancov.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Voľby prebiehajú aj v Trnavskom kraji

V štyroch obciach Trnavského kraja sa konajú v sobotu doplňujúce voľby do obecných zastupiteľstiev. Nových starostov si volia obyvatelia Trnovca v Skalickom okrese, Hrnčiaroviec nad Parnou v okrese Trnava a v Kuklove v Senickom okrese. Nových poslancov si vyberajú v Sasinkove v Hlohovskom okrese.

Ako uviedli členovia miestnych volebných komisií, voľby všade začali načas a pokračujú bez komplikácií. Ich priebeh nijako neovplyvnili ani prísne epidemiologické opatrenia. „Ľudia chodia s rúškami, sú disciplinovaní. Volí sa vo veľkej sále, aby aj členovia komisie dodržali bezpečné dvojmetrové rozstupy,“ uviedla zastupujúca starostka v Hrnčiarovciach nad Parnou Mária Kopecká. V tejto obci sa o post nového starostu uchádzajú nezávislí kandidáti Marcel Škorec a Štefan Hrašna.

V obciach Trnovec a Kuklov je už o novom starostovi prakticky rozhodnuté, pretože v oboch dedinách sa o funkciu uchádza iba jeden kandidát. Ak voľby budú v poriadku a bez problémov, tak by sa novým starostom Trnovca mal stať Marián Polák z KDH. V Kuklove kandiduje na starostku iba jedna nezávislá kandidátka Iveta Holková.

Bez prekvapení by mali skončiť aj voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Sasinkove, kde sa o tri uvoľnené mandáty uchádzajú iba dve kandidátky. Jednou je Soňa Krišková za stranu Smer-SD a druhou Michaela Paulíková kandidujúca za stranu Sloboda a Solidarita.