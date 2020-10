Smer má v piatok podať návrh na mimoriadnu schôdzu NR SR: Chce na nej ministrov

Robert Fico

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Opozičný Smer-SD chce v piatok (2. 10.) podať návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej by mali ministri predstaviť okamžité opatrenia na záchranu svojich rezortov v dôsledku koronakrízy. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico. Dodal, že schôdza by sa mohla konať budúci utorok (6. 10.) alebo stredu (7. 10.), keďže predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) ju musí zvolať do siedmich dní.