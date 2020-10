KORONAVÍRUS Známy herec sa neudržal a podal si ministerku: Čo ste polroka robili?

Bača svoj postoj vyjadril cez video na sociálnej sieti Facebook, kde už skutočne nenachádza slová na to, aký postih môže dobehnúť kultúru. Naráža hlavne na to, že jedna odstávka z jari už bola pre umelcov takmer likvidačná a tá druhá môže byť poslednou kvapkou trpezlivosti.

Tvárite sa, akoby tu bol niekto tretí

Bača videom reagoval na ministerkino vystúpenie u Branislava Závodského v Rádiu Expres. "Pani ministerka, v marci ste zatvorili prvýkrát celú krajinu a zakázali ste všetky hromadné podujatia. Je október a deje sa to znova. A moja otázka na vás znie, čo ste prosímvás, za toho pol roka robili? Pani ministerka, máme tu ľudí, rodiny, mladé rodiny, ktoré sú na pokraji finančného a existenčného krachu. Doslova! A vy v rádiu rozprávate, ako by tu bol niekto tretí, kto rozhoduje, akoby ste to neboli vy, kto rozhoduje," kritizuje Bača.

Herec kritizuje aj slová Milanovej o tom, že skupina umelcov je špecifická množina ľudí, ktorú je ťažko dohľadať. "Čo vám od marca bránilo vytvoriť register umelcov, spevákov, hercov na voľnej nohe, zvukárov, osvetľovačov, eventových agentov? Čo vám v tom bránilo? Veď keď na to ministerstvo nemalo kapacity, stačilo zdvihnúť telefón a osloviť prvú eventovú agentúru, ktorá vďaka opatreniam vašej vlády nemá čo robiť a takto by vám dali zoznam ľudí, s ktorými spolupracovali v poslednej dobe," ponúkol návrh ministerke Bača.

Milanová radšej nič nesľubuje, no avizuje pomoc do konca roka

Milanová ešte počas spomínanej diskusie na Exprese skutočne nevedela povedať, či vie peniaze na záchranu stopercentne sľúbiť. "Ja by som povedala, že tým, že viem ako tie procesy všetky fungujú, tak sa nedá všetko len tak zo dňa na deň povedať. Neviem sa tu zaviazať, že koncom októbra alebo niekedy začiatkom novembra je ten dátum, kedy tie peniaze budeme vedieť zabezpečiť, lebo to je ešte otázka diskusie ako by sme k tomu pristúpili. Veľmi rada by som vyslala signál, že tie peniaze na pomoc tu budú, ale možno ma už trochu poznáte, že nie som z tých, čo sľúbi niečo, čo sa potom nebude môcť zrealizovať," povedala Milanová u moderátora Branislava Závodského. Vo vysielaní tiež prisľúbila umelcom do konca roka sumu 50 miliónov eur ako finančnú pomoc.

Ľudia do reštaurácie prísť môžu ale muzikant nie?

Bačovi tiež prekáža logickosť opatrení, ktoré mu nedávajú zmysel. "100 ľudí v hoteli môže ísť ráno na raňajky, môže ísť do toho istého wellnessu, môžu byť v reštauráciách a dať si tam pivo, ale v momente, keď tam príde muzikant a zahrá tri pesničky, tak už tam je korona? 50 ľudí, čo ste povolili, nehnevajte sa pani ministerka, ale to je výsmech. Veď 50 predaných lístkov mínus účinkujúci, veď za to nezaplatíte ani sálu," argumentuje Bača.

Argumenty ministerstva

V tomto prípade sme oslovili aj ministerstvo, aby sa ku kritike herca vyjadrili. "Čo sa týka finančnej pomoci, vláda pre zamestnancov, podnikateľov a živnostníkov ešte na začiatku pandémie pripravila tzv. „Prvú pomoc“, prostredníctvom ktorej sú im poskytované cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny finančné príspevky. Ministerka kultúry vyrokovala s ministerstvom práce, aby do tejto stále funkčnej pomoci boli špeciálne kvôli kultúre doplnené aj jednoosobové s.r.o. a slobodné povolania. Bližšie informácie o tejto pomoci nájdete na www.pomahameludom.sk," uvádza rezort kultúry.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Pre osoby pracujúce v kultúrnom sektore, ktoré na túto pomoc štátu nedosiahli – osoby so súbehom živnosti a zamestnania – ministerstvo kultúry vyčlenilo sumu 9,5 milióna eur, o ktoré môžu stále žiadať cez mimoriadnu výzvu Fondu na podporu umenia. Výška podpory je v tomto prípade pre jednotlivca od 1500 – 3000 eur. Opatrenia v súvislosti s pandémiou nevydáva Ministerstvo kultúry SR, ale Úrad verejného zdravotníctva SR," pokračuje ministerstvo.

To tiež odkazuje, že opatrenia v súvislosti s pandémiou nevydáva Ministerstvo kultúry SR, ale Úrad verejného zdravotníctva SR. "Na ministerstve máme jasný plán, čo musíme a ideme robiť na pomoc kultúre. Ministerka kultúry Natália Milanová už dohodla štyridsať miliónov eur z eurofondov," uvádza hovorca rezortu Matúš Bystriansky.

Zákon, ktorý má odstrániť problémy s pomocou

"Do Národnej rady ideme budúci týždeň so zákonom, ktorý odstráni doterajšie problémy pri poskytovaní dotácií. Pri mimoriadnej situácii, akou je v súčasnosti pandémia COVID-19, zjednoduší a zrýchli administratívne procesy ministerstva a uľahčí aj postup pre žiadateľov. Zároveň na ministerstve pracujeme na príprave novej dotačnej schémy. Predpokladáme, že vstúpi do platnosti spolu s novým zákonom 1.11. 2020 a umožní MK SR udeľovať tzv. záchranné dotácie," pokračuje rezort.

Ministerstvo si je podľa vlastných slov plne vedomé toho, že sektor kultúry potrebuje finančnú kompenzáciu čo najskôr a práve tento zákon, má tomu výrazne pomôcť. "Ministerstvo doteraz tzv. záchranné dotácie udeľovať nemohlo. Pomôcť by mali najmä inštitúciám a jednotlivcom z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, na ktorých sa z rôznych dôvodov nevzťahovala žiadna z doterajších foriem podpory," uzavrelo ministerstvo.

Stretnutie predstaviteľov kultúrnej obce s prezidentkou

Je potrebná konkrétna a rýchla pomoc, ďalšie odďaľovanie konkrétnych riešení môže pre mnohých, ktorí pracujú v oblasti kultúry, športu a kreatívneho priemyslu, znamenať zásadné existenčné ohrozenie. Po stretnutí s ich zástupcami to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Hlava štátu ocenila, že účastníci stretnutia napriek zložitej situácii priniesli do diskusie aj konkrétne riešenia. Vyzvala na naplnenie volania po solidarite skutočným obsahom.

VIDEO Tlačová konferencia predstaviteľov kultúry a športu

"Kompenzácie za výpadok príjmov, po ktorých dnes hlavne volajú, majú zmysel, keď prídu včas a keď sa ešte dokážu situácii prispôsobiť. Rozumiem slovám účastníkov stretnutia, že teraz, sedem mesiacov od vypuknutia krízy, už od štátu očakávajú viac ako prísľub, že na riešení sa pracuje. Je potrebná konkrétna a rýchla pomoc," uviedla prezidentka. Podotkla, že nemôže byť v spoločenskom záujme, aby situácia eskalovala a aby pandémia poznačila i vzťahy a súdržnosť, ktoré sú v súčasnosti potrebné. "Nespokojnosť je zlý sprievodca. Predíďme jej tým, že ukážeme schopnosť načúvať a reálne pomôcť. Naplňme volanie po solidarite skutočným obsahom," apeluje.

Poukázala na to, že po prísnych opatreniach z jari sa obchody a rôzne prevádzky časom vrátili do pôvodného režimu, no na hromadné podujatia sa naďalej vzťahovali rôzne obmedzenia, pričom ľudia z tejto oblasti prepadli aj sitom pomoci. "Tržby v týchto odvetviach pritom klesli za prvý polrok o viac ako 80 percent a je zrejmé, že obdobný prepad nás čaká aj v druhom polroku," upozornila.

Hlava štátu zároveň ocenila, že aj napriek ťažkej situácii si ľudia pracujúci v týchto oblastiach uvedomujú potrebu prísnejších opatrení. "Sú solidárni s tými, ktorých musíme chrániť. Buďme preto rovnako solidárni a ústretoví aj my k nim," dodala.