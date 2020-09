Sú v Prahe rozhodol: Jozefa Majského zatiaľ na Slovensko nevydajú, zostáva vo väzbe

Rozhodol o tom v stredu na svojom verejnom zasadnutí Mestský súd v Prahe. Rozhodnutie nie je právoplatné a Majský zostáva v predbežnej väzbe. Informovala o tom hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.

"Mestský súd v Prahe rozhodol, že pán Majský sa nevydáva k výkonu trestu odňatia slobody na Slovensko. Je to z toho dôvodu, že pán Majský je zároveň občanom Českej republiky a musel by s vydaním súhlasiť. Zároveň Mestský súd v Prahe rozhodol o tom, že pán Majský zostáva aj naďalej v predbežnej väzbe. Toto rozhodnutie nie je právoplatné, bude sa ním zaoberať Vrchný súd v Prahe na základe sťažnosti obhajkyne"," konkretizovala Puci.

Zatiaľ nie je známe, či voči rozhodnutiu podá sťažnosť aj Krajské štátne zastupiteľstvo v Prahe, ktoré podalo na súd návrh na vydanie. Obhajkyňa Majského podala sťažnosť, pretože požadovala prepustenie svojho klienta z väzby. Slovenský obhajca Majského Peter Filip rozhodnutie nekomentuje, keďže v ČR svojho klienta nezastupuje. Informácie má len z médií.

Mestský súd v Prahe začal v stredu o 11.00 h rozhodovať o návrhu krajského štátneho zástupcu na vydanie právoplatne odsúdeného Jozefa Majského na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko. Majského na zasadnutie eskortovali z väzby. Proti akémukoľvek rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe je možné podať sťažnosť, o ktorej bude následne rozhodovať Vrchný súd v Prahe.

Vrchný súd v Prahe zamietol 25. augusta sťažnosť právoplatne odsúdeného podnikateľa Majského voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý ho na začiatku augusta zobral do väzby. Majský zostal teda v predbežnej väzbe. Rozhodol tak na neverejnom zasadnutí. Mestský súd v Prahe predtým zobral Majského do predbežnej väzby 6. augusta a umiestnil ho do väznice na Pankráci. Podnikateľ priamo na mieste podal sťažnosť. Nižší súd tak vtedy vyhovel návrhu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe.

Slovenská polícia na začiatku augusta potvrdila, že Majský bol zadržaný v pražskej nemocnici a stále platí, že Majský nenastúpil do výkonu trestu na základe právoplatného rozsudku. Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody. Po Majskom na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásili národné i medzinárodné pátranie.