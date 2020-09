Ambiciózne plány Incheby: VIZUALIZÁCIA Panoráma Bratislavy budúcnosti! Kráska na Dunaji v novom šate

BRATISLAVA - Spoločnosť Incheba Expo Bratislava sa v týchto dňoch uchádza o veľkú zákazku pri rekonštrukcii a vytvorení kultúrneho a kongresového centra. Projekt multifunkčného charakteru by mal vzniknúť na pravej strane Dunaja. Očakávajú však aj dotáciu od štátu, ktorej suma dosahuje 60 miliónov eur.

Incheba má v týchto dňoch ambíciu priniesť do hlavného mesta podľa vlastných slov špičkové multifunkčné centrum, unikátnu architektúru a kvalitný verejný priestor s množstvom zelene, umenia a marínou. Incheba sa rozhodla oživiť architektonický plán už nebohého architekta Vladimíra Dedečka z roku 1984 a poňať ho nanovo. Ten totiž vo svojom pláne kreslil niekoľko návrhov v oblasti dnešnej Incheby, ktoré sa podľa prezentácie na dnešnom brífingu už nepodarilo zrealizovať.

VIDEO Tlačová konferencia Incheby

Ambíciózne plány

Incheba sa o svoje plány podelila na tlačovej konferencii počas utorka. Okrem nich novinárom a verejnosti predstavila vizuály a architektonické konštrukty z pera architekta Ivana Kulifaja. Incheba, za ktorou ako generálny riaditeľ stojí Alexander Rozin, je jedným z troch záujemcov. Vo svojom projekte sľubuje vyše 17-tisíc metrov štvorcových kongresových a reprezentačných priestorov, 3 500 parkovacích miest či 15-tisíc metrov štvorcových zelene a športovorelaxačných priestorov.

Tlačovej konferencia sa okrem Rozina zúčastnili predseda slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók, architekti Ivan Masár a Ivan Kulifaj, riaditeľ Brussels expo David Boon a aj Alexander Rozin mladší a člen predstavenstva Incheba Expo.

Potrebná dotácia, dostupnosť počas celého roka

O odklepnutí nového kongresového centra rozhodol ešte bývalý vládny kabinet. V projekte je sľúbených 60 miliónov eur. Lokalitu má vyberať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. "Incheba sa chce otvoriť verejnosti a boli by sme radi, keby náš areál slúžil občanom Bratislavy ale aj ostatným obyvateľom Slovenska 365 dní v roku," prezradil prvú ambíciu mladší Rozin.

"Veľmi významné je pešie prepojenie s mestom, kde nám blízkosť Mosta SNP dovoľuje rýchlou a atraktívnou trasou dostať sa do centra mesta," pochvaľuje si jeden z architektov Ivan Masár. Peter Mihók ako predseda slovenskej obchodnej a priemyselnej komory si zároveň pochvaľuje blízkosť jedných z najväčších bratislavských hotelov do dvoch kilometrov od plánovaného centra.

"Najatraktívnejším prvkom pre funkcie kongresu je výhľad na hrad, centrum mesta a Dunaj, čo je podložené výnimočnou polohou Incheby. Z kongresového centra by sa ponúkal aj výhľad na hrad, Dóm sv. Martina či Staré mesto, pričom by toto bolo aj dvojsečné a výhľad by bol aj na nové centrum," spomenul na tlačovom brífingu mladý architekt Ivan Kulifaj, ktorý zároveň skonštatoval, že jedným z cieľov návrhu bolo aj spojiť Sad Janka Kráľa s Pečnianskym lesom.

Podľa riaditeľa Incheby by projekt mohli zrealizovať v priebehu troch rokov s tým, že okrem odsúhlasenej dotácie by už ďalšie peniaze neboli nutné. „V Inchebe plánujeme dať priestor všetkým druhom umenia, chceme sa stať obľúbeným centrom nielen pre hudobníkov, ale aj tanečníkov, výtvarníkov, sochárov či iných umeleckých tvorcov,“ dodal Rozin ml..

Ten zároveň povedal, že zameranie od súčasnej podoby by nebolo až také rozdielne. Incheba by sa v týchto priestoroch venovala výstavným a kongresovým aktivitám, koncertom, galérii umenia či samotnej maríne, ktorá bude slúžiť ako prístavisko pre lode na pravej strane Dunaja. K nej by sa ľudia dostali skonštruovaným mostom cez stromovú plochu.

Nebránia sa ani stužkovým slávnostiam či plesom

Zaujímalo nás aj to, či budú priestory vhodné okrem týchto formálnych účelov vhodné aj pre iné aktivity. Ide o napríklad stužkové slávnosti či plesy. "Myslím, že si to vieme predstaviť. Tak ako sa takéto podujatia doteraz v Inchebe zvykli konať, tak tie nové priestory podľa nás pridávajú ešte výrazne viac možností," povedal na tlačovom brífingu Rozin.

To, či sa projekt zrealizuje ale do istej miery určuje aj ministerstvo financií, ktoré je nad samotným kongresom. Rozin dodal, že ministerstvu sa už ozvali v polovici júla. "Obrátili sme sa na nich v druhej polovičke júla. Dodnes čakáme na termín. Chápeme, že ministerstvo má v súčasnosti veľa zásadných agend, ktoré rieši. Dúfame ale, že v blízkej dobe sa nám podarí v blízkej dobe a v užšom kruhu predstaviť tento projekt," uzavrel Rozin.