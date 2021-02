VIDEO Slovensko na EXPE v Dubaji: Vystavovať by chcelo viac ako 250 našich firiem

BRATISLAVA - Viac ako 250 slovenských spoločností sa zapojilo do výzvy Ministerstva hospodárstva (MH) SR o účasť na svetovej výstave EXPO Dubaj. O tom, kto dostane príležitosť od októbra prezentovať v Spojených arabských emirátoch svoje produkty, ešte musí rozhodnúť výberová komisia ministerstva. V piatok o tom na tlačovej konferencii informovala komisárka pre Expo Dubaj Miroslava Valovičová.

Komisia sa bude venovať výberu podnikateľov a vystavovateľov, a takisto odbornému programu. V stálej expozícii budú vystavené exponáty zamerané na letectvo, vesmír a na využitie vodíka, v rotačnej expozícii sa budú exponáty napríklad z oblasti dekarbonizácie, životného prostredia, vzdelávania či mobility 21. storočia meniť po dvoch týždňoch.

Slovensko sa podľa Valovičovej posunulo od prezentácie tradičných spoločností k inovatívnym, a to napríklad aj k vesmírnym projektom. "Takisto chceme prezentovať inovácie v oblasti zdravotníctva, biotechnológie, nanotechnológie, virtuálnu medicínu," povedala Valovičová.

Architekt Matej Siebert spresnil, že exponáty venované hlavnej téme mobility a inovatívnych dopravných prostriedkov budú umiestnené na prízemí expozície. V nadväzujúcich menších priestoroch bude priestor pre rotačné expozície. "Srdcom našej expozície je multimediálny priestor na sprostredkovanie umeleckého obsahu," povedal Siebert.

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nepredpokladá, že by sa malo EXPO pre pandémiu nového koronavírusu znova odložiť. „Prípravy v Dubaji sú v plnom prúde, kladie sa veľký dôraz na hygienické opatrenia," uviedol Sulík. Svetová výstava EXPO Dubaj 2020 bola pôvodne naplánovaná od 20. októbra 2020 do 10. apríla 2021. Pre pandémiu ochorenia COVID-19 ju organizátori odložili o rok. EXPO Dubaj 2020 sa bude oficiálne konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.