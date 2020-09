Fico: Schôdzka prezidentky s ministrom financií potvrdila, že plán obnovy nie je

BRATISLAVA – Výstup zo stretnutia prezidentky SR Zuzany Čaputovej a ministra financií SR Eduarda Hegera (OĽANO) potvrdil, že v prípade národného plánu obnovy nemá vláda nič v rukách. Na pondelkovej tlačovej konferencii opozičnej strany Smer-SD to uviedol jej predseda Robert Fico.

"Čakali sme zásadné informácie, počuli sme len prázdne slová,“ komentoval Fico prezentáciu výsledkov stretnutia. Zároveň si myslí, že prezidentka je vládou, ale i svojim poradcom, ktorý sa má zúčastňovať diskusií o tvorbe národného plánu, uvádzaná do nepríjemnej situácie.

„Napriek tomu, že jej poradca sa má zúčastňovať prípravy rámcového plánu, prezidentka priznáva, že má vedomosť len o materiáli, ktorý unikol do médií,“ upozornil Fico s tým, že zatiaľ ide len o zoznam predstáv o tom, čo sa dá na Slovensku urobiť.

Zdôraznil v tejto súvislosti, že deklarované myšlienky, ktoré z pripravovaného rámcového plánu zazneli, nerešpektujú zásady, ktoré pre stanovenie národných plánov definovala Európska rada z júla 2020.

„Prostriedky z osobitného finančného rámca majú byť použité v rokoch 2021 až 2023 na projekty, ktoré sa týkajú sanovania hospodárskych škôd napáchaných pandémiou, zachovanie pracovných miest a riešenie hospodárskeho rastu so zohľadnením národných špecifík, ale aj priorít Európskej komisie a Európskej rady zameraných na rozvoj digitálnej zelenej ekonomiky,“ pripomenul Fico.

"Čo s tým má spoločné cenovo dostupné bývanie či predškolské zariadenia, o ktorých hovoril pán Heger? To sú veci, ktoré sa majú riešiť štandardnými finančnými nástrojmi poskytovanými EÚ,“ zdôraznil Fico.

Podľa neho by malo ísť o projekty podporujúce v oblasti digitálnej a zelenej ekonomiky odvetvia schopné generovať pracovné miesta, takisto projekty sanujúce negatívny dosah koronakrízy na zamestnanosť. „Vláda však nemá pripravené nič, žiadne projekty, preto reálne ohrozuje čerpanie šiestich až ôsmich miliárd z fondu obnovy,“ uviedol.

Podpredseda Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický poukázal na to, že fond obnovy bol vytvorený na rýchle ozdravenie ekonomík zasiahnutých koronakrízou. "My sa potrebujeme vyhrabať z jamy, no ak nebudeme vedieť, čo vláda chce v najbližších rokoch robiť a premrháme toto obdobie, už sa z tej jamy nevyhrabeme,“ dodal.

Národný integrovaný reformný plán, ktorý bol zatiaľ pripravený, obsahuje podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej širokú paletu deficitov, ktoré sú na Slovensku, a návrhy riešení. "Myslím, že je všeobecná zhoda na tom, že tento dokument je síce zatiaľ veľmi široký, ale naozaj postihuje všetky dôležité oblasti," skonštatovala prezidentka po pondelkovom stretnutí s ministrom financií Eduardom Hegerom.

Hlava štátu Hegera tiež požiadala, aby z výsledného plánu na využitie zdrojov z Európskej únie (EÚ) nevypadli určité priority. Peniaze by podľa nej mali smerovať najmä na ochranu klímy, ale napríklad aj na vzdelávanie, vedu, výskum a sociálnu oblasť.