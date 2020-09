Z aplikácie unikli informácie o pacientoch testovaných na covid: Vláda mala zistiť, či sa dá hacknúť, tvrdí Pellegrini

BRATISLAVA – Peter Pellegrini sa v stredu 30. septembra vzdá funkcie podpredsedu Národnej rady SR a podľa Borisa Kollára koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na post generálneho prokurátora. Lídri strán to uviedli v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza.

Pellegriniho z novovzniknutej strany Hlas-SD by mal vo funkcii podpredsedu NR SR nahradiť podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár. Expremiér tiež povedal, že k strane Hlas-SD sa už nepridá nijaký poslanec národnej rady.

O voľbe generálneho prokurátora

Pellegrini si myslí, že najlepšie by bolo, ak by uchádzač na generálneho prokurátora získal pri voľbe hlasy aj opozície aj koalície. Prokurátorovi by sa tak lepšie pracovalo.

Nezaradení poslanci, ktorí sa pridali do strany Hlas, nebudú predkladať vlastného kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Dôvodom je, že mu skôr ublížili, ak by ho označili za kandidáta opozície. „Budeme pragmatickí a prikloníme sa k tomu, kto bude kvalitnejší,“ poznamenal Pellegrini.

Zdroj: Reprofoto/Na telo s Michalom Kovačičom

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta. Hnutie Sme rodina však nebude nominovať nikoho, tvrdí Kollár. Súčasne prezradil, že koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na pozíciu generálneho prokurátora. Nevylučuje však, že sa na konci strany zhodnú na jednom mene. Koalícia tiež bude rešpektovať vyjadrenie Rady prokurátorov, koho na post navrhujú, ale nebude to znamenať, že sa tým bude riadiť. Pre predsedu parlamentu sú na generálneho prokurátora prijateľné mená ako Ján Šanta či Maroš Žilinka.

V súvislosti s tým, že na miesto špeciálneho prokurátora by mohol ísť advokát Daniel Lipšic, Pellegrini hovorí, že by mal "ostať tam, kde je". Na takúto pozíciu by podľa neho nemal ísť človek, ktorý má za sebou politickú minulosť.

Lipšic by bol zaujímavým uchádzačom na špeciálneho prokurátora, myslí si Kollár. „Drží právo, nedá sa nikým kúpiť a veci by doťahoval do konca.“

Zdroj: Reprofoto/Na telo s Michalom Kovačičom

V záverečnej rubrike diskusie Pellegrini uviedol, že nateraz vzišlo z toho, že by niekto ďalší ešte prestúpil zo Smeru do Hlasu. Zatiaľ vylučuje aj možnosť, že by opäť kandidoval za podpredsedu parlamentu po tom, čo sa postu vzdá k 30. septembru. Kollár sa s Pellegrinim zhodol na tom, že budú zdržanlivejší pri téme potratovej tabletky, ktorú chce do zákona o interrupciách presadiť SaS. Kollár nechce zbytočne "eskalovať spoločnosť", Pellegrini nechce podporiť ani jeden extrém.

Únik informácii z aplikácie eZdravie

Podľa Kollára je únik informácii z aplikácie eZdravie "veľký prúser", ale bola spustená za vlády Petra Pellegriniho. Expremiér sa ľuďom za únik dát ospravedlnil.

Ohradil sa však, že nová vláda mala šesť mesiacov na to, aby zistila, či sa aplikácia dá hacknúť alebo nie. „Som zodpovedný za všetko, čo sa v tejto krajine stalo a stane, lebo pán premiér iného vinníka nevidí okrem mňa a trpí nejakou obsesiou,“ poznamenal na margo úniku údajov Pellegrini. Každý informačný systém je podľa neho napadnuteľný, a preto by sa malo každý mesiac pravidelne testovať, či je v ňom alebo nie je nejaká "diera".

Šéf parlamentu sa zároveň poďakoval etickým hackerom, že nabúrali aplikáciu a prišlo sa na to, že sa dá prelomiť. „Treba to opraviť a možno ich aj použiť na to, aby nám pomohli systém nastaviť tak, aby sa to nemohlo v budúcnosti zneužívať,“ povedal Kollár.

Zdroj: Reprofoto/Na telo s Michalom Kovačičom

Diskusia k reformnému plánu

V súvislosti s reformným plánom Pellegrini povedal, že peniaze by sa mali použiť na opatrenia v boji proti klimatickým zmenám a na zmeny pre dôstojné starnutie obyvateľstva. Kollár vidí potenciál v doprave. Navrhuje, aby vlaky prechádzali z dieselektrických lokomotív na elektrické. Chce, aby sa investovalo viac do dlhodobej starostlivosti o seniorov a do hospicov.

Kollár vyzval politikov, aby si podali ruky a spolupracovali v kríze spôsobenej pandémiou. „Nemôžeme to robiť hádkami. Keď sa zomkneme, tak to lepšie zvládneme,“ podotkol. Na margo toho Pellegrini povedal, že je za spoluprácu politikov, ale "niekto tu prilieva fest horľavý olej do ohňa".

Kollárovo stretnutie s Haščákom

Expremiér okomentoval stretnutie Kollára so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom tým, že keď on bol predsedom vlády, tak tlak na výmenu Smeru bol obrovský a "nechodil sa vyplákavať, že ako o ňom píšu médiá". Považuje však za nesprávne, ak médiá vynášajú na verejnosť súkromné komunikácie politikov. Predseda Národnej rady SR poznamenal, že pri ňom idú média "na hranu". „Neprekáža mi to, ale vadí mi, keď u niekoho robia nadprácu a u niekoho nie,“ dodal.