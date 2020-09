Minister zdravotníctva mal negatívny test na koronavírus: Dostali sme sa nad kritickú hranicu, odkázal

Krajčí vo svojom statuse zhodnotil aj súčasnú situáciu okolo kornavírusu. Podľa jeho slov sme sa dostali nad kritickú hranicu. „Tou je na základe našich pozorovaní úroveň 40 nových prípadov za 14 dní na 100.000 obyvateľov. Tú Slovensko prekonalo pred pár dňami a po niekoľkých týždňoch konštantného reprodukčného čísla 1,156 nám stúplo na 1,206. Dostali sme sa do exponencionálnej fázy rastu. Trvá zhruba 30 dní, keď na tieto čísla zareagujú aj počty chorých v nemocniciach. Tie nám neustále pozvoľna rastú, niektoré nemocnice už reprofilizujú ďalšie lôžka na infekčný profil. Žiaľ, vymklo sa nám to z rúk,“ skonštatoval. „V pondelok zasadá krízový štáb, verím, že prídu rázne opatrenia, hoci teraz sa to už bude zastavovať oveľa ťažšie a bude to trvať dlhšie. Ale stále ešte nie je prineskoro,“ dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister pripomína zásady, ktoré by mal človek v čase nákazy dodržiavať

Podľa Krajčího by sa človek mal vyhnúť dlhodobým kontaktom, rozhovorom, zábavám, oslavám či posedeniam pri jedle s ľuďmi. Hlavne s tými, ktorí nepatria do jeho bezprostredného okolia. Ak je stretnutie nevyhnutné, malo by byť podľa ministra čo najkratšie a s dodržaním odstupu. V interiéri by sa mali ľudia pohybovať výhradne s rúškom na tvári, podotkol Krajčí. Dodal, že podľa možností si veci možno vybaviť telefonicky alebo online stretnutiami.

"Vo voľnom čase chodím s blízkymi do prírody, športujem, konzumujem pestrú stravu plnú vitamínov. V žiadnom prípade sa nestretávam so seniormi, chronicky chorými, ľuďmi s veľkou nadváhou, ak to nie je absolútne nevyhnutné," radí šéf rezortu zdravotníctva.

Osoba, ktorá sa cíti chorá, má zostať doma, až kým úplne nevyzdravie. "Radšej deň, dva naviac," podotkol Krajčí. Ak sa pridruží aj horúčka, potom by sa mala osoba objednať na test na webovej stránke korona.gov.sk.