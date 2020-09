Droba skritizoval Matoviča: Nepokazili sme si to! Nenazývajme Slovákov nezodpovednými bláznami

Juraj Droba sa vo svojom statuse na sociálnej sieti obul do premiéra. „Korona udrela naplno nie preto, že by sme boli nezodpovední. O tom, že jesenná vlna bude silnejšia, sme predsa hovorili už od leta. Napríklad župný úrad a naše zariadenia sociálnych služieb sme pripravovali na zhoršenie situácie od júla,“ začal Droba.

Podľa neho netreba byť imunulógom, aby sme pochopili, že ak stúpajú prípady vo svete a máme otvorené hranice, tak začnú stúpať aj na Slovensku. „Nie je na mieste obviňovať občanov, že "kašľali" na opatrenia a pokazili nám to. Áno, niektorí boli nezodpovední a po uvoľnení opatrení sa správali ako odtrhnutí z reťaze. To však nie je dôvod hádzať všetkých do jedného vreca. Oveľa viac je totiž tých, ktorí sa obmedzujú v bežnom živote a pomáhajú blízkym či susedom,“ uviedol bratislavský župan.

Dobra poukázal aj na to, že mnohí ľudia sa už mesiace budia s úzkosťou a strachom a posledné, čo potrebujú, sú obvinenia a vyhrážky. „Keď si dá niekto v zápale zábavy na svadbe dole rúško, určite to nerobí s cieľom niekoho nakaziť. Sme len ľudia a sme unavení. Túžime opäť normálne žiť. Posledné, čo teraz pomôže, sú obvinenia, vyhrážky a šírenie paniky. Nemali by sme nazývať obyvateľov Slovenska nezodpovednými bláznami. Týmto len podnecujeme nenávisť a každé nové opatrenie môže mať, paradoxne, opačný efekt.“

Na záver vyjadril podporu všetkým ľudom z kultúry, umenia, športu, cestovného ruchu, gastronómie a ďalších odvetví, ktorým hrozí chudoba. „Zdravý rozum je najlepšie opatrenie. Všetci sme v tom spolu a dnes sa bojíme o svoju existenciu viac, ako o svoje zdravie. Prosím politikov, pandemikov, epidemiológov a krízových manažérov, aby mali na zreteli, že sme len ľudia a chceme žiť svoj život,“ uzavrel.