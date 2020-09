KORONAVÍRUS Gymnázium Partizánske je v zelenej fáze, SOŠ v Handlovej zostáva zatvorená

Partizánske gymnázium zostalo zatvorené po tom, čo tam hygienici zistili u štyroch žiakov nový koronavírus. Ochorenie COVID-19 najskôr potvrdili u jedného z jeho študentov, neskôr k nemu pribudli ďalší traja žiaci.

Výskyt nového koronavírusu potvrdili hygienici i na ďalších školách na hornej Nitre. Pre pozitívne prípady u pedagógov zatiaľ zostáva zatvorená do 27. septembra Stredná odborná škola v Handlovej a do 25. septembra Základná škola v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. V karanténe sú i žiaci 3. A SOŠ T. Vansovej v Prievidzi, a to do 27. septembra. Informáciu zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach na svojej internetovej stránke.