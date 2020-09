Denne vieme na KORONAVÍRUS otestovať vyše 7-tisíc ľudí: Opatrenia je lepšie prijať včas

BRATISLAVA – Vďaka veľkokapacitným mobilným odberovým miestam (MOM), ktoré vykonávajú testovanie na ochorenie COVID-19, sme schopní otestovať až 7500 ľudí denne. Uviedol to minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Ako v poslednom zo samosprávnych krajov bolo MOM zriadené v Košiciach. Informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Musíme byť zodpovední

Minister vyzval v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu na zodpovednosť. "V prípade kontaktu s pozitívnou osobou alebo po návrate z rizikovej krajiny je mimoriadne dôležité pred testovaním dodržať päťdňovú inkubačnú dobu," poznamenal. Iba tak je podľa neho možné pri testovaní s istotou odhaliť ochorenie COVID-19.

Rezort zdravotníctva zdôrazňuje, že pred testovaním je nevyhnutné vyplniť elektronický formulár na stránke www.korona.gov.sk. "Po otestovaní by mal byť výsledok doručený do 96 hodín. Občania, ktorí dostanú SMS s pozitívnym výsledkom, musia zostať v povinnej karanténe, respektíve domácej izolácii," poznamenala hovorkyňa.

Priemerná hospitalizácia ľudí je 11 dní

Priemerná hospitalizácia ľudí s novým koronavírusom je 11 dní. Z pozitívne testovaných je hospitalizovaných 12,5 percenta. Uviedol Krajčí v stredu na konferencii Vizionári v zdravotníctve 2020 v Bratislave. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú pacienti v priemere sedem dní, na pľúcnej ventilácii priemerne šesť dní. "Pravdepodobne naši anasteziológovia a infektológovia dávajú ľudí na ventilácie včas a aj ich včas odpájajú," podotkol Krajčí.

Reprodukčné číslo na Slovensku je momentálne 1,15. Súčasné opatrenia ho však zatiaľ neznižujú. Najlepšie by pre Slovensko bolo, ak by sa reprodukčné číslo dostalo na hranicu jeden alebo pod jeden, tvrdí Krajčí. Poznamenal, že kapacity niektorých regionálnych úradov verejného zdravotníctva boli už presiahnuté, najmä v Bratislave. Znamená to, že hygienici nestíhali dohľadávať kontakty pozitívne testovaného, poprípade museli ostať v práci dlhšie alebo sa reprofilizovať.

Na margo dosahov pandémie na ekonomiku Krajčí povedal, že v krajinách, kde sa nezvládla, bol dosah na hrubý domáci produkt "drastický". Slovensko sa po prvej vlne nachádzalo niekde pod polovicou tohto dosahu. "Je lepšie prijať opatrenia včas, ako potom hamovať," dodal.