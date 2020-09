STA chce zmierniť dosah leteckého výcviku na ľudí, riešenie hľadá so starostami

BRATISLAVA - Slovak Training Academy (STA) chce zmierniť dosah leteckého výcviku na obyvateľov. Riešenie hľadá aj so starostami obcí z okolia Košíc. Výcvikové stredisko pre pilotov vrtuľníkov STA preto iniciuje stretnutia so starostami.

„Zaujímajú nás názory predstaviteľov samospráv a ľudí, ktorí žijú v tomto regióne. Aj preto sme sa rozhodli osloviť čo najviac starostov s cieľom diskutovať s nimi nielen o aktuálnych otázkach preletov našich vrtuľníkov, ale aj možnej vzájomnej spolupráci,“ povedal generálny riaditeľ STA Lukáš Halás. Akadémia už prijala opatrenia, ktoré by mali zmierniť nepriaznivé následky najmä nočných leteckých výcvikov. „Upravujeme letové koridory podľa potrieb obyvateľov, naďalej obchádzame obývané územia a dodržiavame predpísané letové výšky. Nový plán výcviku navyše počíta so striedaním letových lokalít tak, aby jednotlivé obce zaťažoval v rámci časového harmonogramu čo najmenej,“ povedal Halás.

STA zároveň plánuje posunúť vzlety vrtuľníkov na južnú hranicu medzinárodného letiska v Košiciach. Starosta mestskej časti Barca František Krištof to víta. „Pomohlo by možno, keby STA hlásilo vopred nočné cvičenia, aby sme na to vedeli obyvateľov upozorniť,“ doplnil. Mierne zníženie hlučnosti a intenzity lietania vrtuľníkov zaznamenali aj v Haniske. „Vnímame to ako posun k lepšiemu a veríme, že to bude takto aj naďalej pokračovať. Oceňujeme aj to, že STA je prístupná s nami komunikovať a deklaruje vysokú mieru ochoty na riešení problémov sprevádzajúcich ich činnosť,“ povedal po stretnutí starosta Hanisky Miloš Barcal.

Pozvanie na prvú sériu stretnutí prijali starostovia Malej a Veľkej Idy, Barce, Nižnej Myšle, Valalík a Hanisky. „Tak, ako spomenuli prítomní kolegovia, aj v Haniske sme v poslednom čase zaznamenali mierne zníženie hlučnosti a intenzity lietania vrtuľníkov. Vnímame to ako posun k lepšiemu a veríme, že to bude takto aj naďalej pokračovať. Oceňujeme aj to, že STA je prístupná s nami komunikovať a deklaruje vysokú mieru ochoty na riešení problémov sprevádzajúcich ich činnosť,“ povedal starosta Hanisky Miloš Barcal.

STA zamestnáva vyše 300 ľudí a za tri roky pôsobenia preinvestovala v regióne milióny eur. Zo spolupráce s výcvikovým strediskom profituje aj Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, ktorá od príchodu generálneho partnera STA zaznamenáva zvýšený záujem o štúdium. Vedenie spoločnosti zároveň deklaruje, že mestu Košice a obciam z okolia je v prípade mimoriadnych situácií alebo živelnej pohromy kedykoľvek ochotná poskytnúť svoju leteckú techniku.