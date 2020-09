Brutálna vražda neďaleko Piešťan: Kamarát mal dobodať kamaráta (†38) na smrť

Polícia vyšetruje otrasný prípad, kedy kamarát zabil kamaráta. Informácie priniesla televízia Markíza. Obeťou je 38-ročný Marián. Ten prišiel do domu v piatok krátko pred polnocou. Mal mať so sebou aj bejzbalovú palicu. Muž vošiel do dielne, kde a nachádzal Bohuš, synovec majiteľky domu, ktorá v tom čase spala, a zaútočil na neho. Bohuš vzal kuchynský nôž a bodol Mariána šesťkrát do hrudníka.

Zdroj: Getty Images

Dvojica sa vraj krátko predtým pohádala kvôli drogám, ktoré mal Bohuš v dome vyrábať. Polícia momentálne preveruje všetky okolnosti, viac informácií poskytne až vtedy, keď to situácia dovolí.

Ide už o druhý tragický incident, ktorý sa v tomto dome odohral. Pred štyrmi rokmi si v jeho prístavbe varili narkomani pervitín, keď im počas toho vybuchla propánbutánová fľaša. Prístavbu to vtedy úplne zrovnalo so zemou. Zároveň pri tom zahynul 29-ročný mladík.