Hrôzostrašná nehoda horských záchranárov: Drsné VIDEO! Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách

Aktualizované o 22:30

Záchranári, ktorí mali nehodu cestou na zásah v Malej Fatre, sú v stabilizovanom stave. Dvoch dobrovoľných záchranárov po ošetrení prepustili domov. Ťažko zraneného záchranára operovali, je mimo ohrozenia života.

Ďalší dvaja ostávajú v nemocnici, lekári monitorujú ich zdravotný stav. Ministerstvo vnútra SR o tom informovalo v sobotu večer na sociálnej sieti. "Do Fakultnej nemocnice v Žiline po udalosti okamžite smerovali prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Vendelín Leitner. Informovali sa o zdravotnom stave horských záchranárov, rodinám vyjadrili podporu a ponúkli prípadnú pomoc," uviedlo ministerstvo.

Pomáhali aj letecký záchranári

Leteckí záchranári zo Žiliny pomáhali v sobotu v Malej Fatre piatim horským záchranárom, ktorí sa zranili pri nehode terénneho auta v oblasti nad chatou na Grúni v Malej Fatre. Informovala o tom hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) ATE Zuzana Hopjaková. Doplnila, že horskí záchranári smerovali na pomoc zranenej turistke na Poludňový grúň.

"V terénnom vozidle sa na strmom svahu niekoľkokrát prevrátili. Po rekognoskácií terénu vysadili záchranári lekára z paluby priamo k miestu nešťastia. Pri príchode lekára sa už záchranári HZS nachádzali mimo vozidla," uviedla Hopjaková.

"Lekár poskytol neodkladnú zdravotnú starostlivosť najskôr mužovi s poranením hrudníka, hlavy, s podozrením aj na poranenie brucha. V transportnom saku ho z miesta pomocou lanovej techniky evakuovali a previezli na najbližšie vhodné miesto, dostupné aj pre pozemnú záchranu. Na rovnaké miesto previezli v transportnej sedačke ďalšieho zraneného s podozrením na poranenie v oblasti obličiek," dodala hovorkyňa leteckých záchranárov. Posledného evakuovali z miesta pacienta s vážnym poranením tváre a úrazom ramena. "Všetkých troch horských záchranárov odovzdali do starostlivosti privolaných posádok rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré ich previezli na ďalšie ošetrenie do najbližších zdravotníckych zariadení. Dvaja ďalší záchranári utrpeli ľahšie poranenia a z miesta ich do nemocníc transportovali pozemní záchranári," uzavrela Hopjaková.

Jeden zo záchranárov je vo vážnom stave. HZS o tom informuje na svojej internetovej stránke.

"Záchranári HZS smerovali k zranenej turistke na Poludňový grúň. Na miesto nehody boli okamžite vyslané záchranné zložky Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, rýchlej zdravotnej pomoc (RZP), rýchlej lekárskej pomoci (RLP) aj Hasičského a záchranného zboru. K zranenej turistke po nehode záchrannej skupiny smerovala druhá skupina záchranárov," uviedla HZS.

Pod príspevkom, ktorý zverejnila Horská záchranná služba sa hromadia komentáre, ktorými ľudia vyjadrujú podporu záchranárov. Niektorí dokonca píšu, že nehodu videli na vlastné oči. "Mala som tú česť vidieť túto nehodu na vlastné oči. Od začiatku. Dúfam, že budú všetci v poriadku," napísala Maťka.

