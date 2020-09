Dráma v Malej Fatre: FOTO Chlapca (14) počas túry uhryzla vretenica, ratoval ho vrtuľník

Krátko nato, ako chlapca (14) uhryzla zmija, odišli do terénu traja horskí záchranári. „Na mieste nehody sa nachádzal aj lekár, ktorý poskytol chlapcovi protišokové opatrenia,“ oznámil pre televíziu JOJ horský záchranár Tomáš Hvizda. Ako dodal príslušník Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra Juraj Ondruš, po príchode na miesto bola chlapcovi podaná medikamentózna liečba.

Horským záchranárom prišli na pomoc aj tí leteckí. Vrtuľník priletel z Banskej Bystrice. Lekára vysadili pomocou palubného navijaka. „Chlapec bol plne orientovaný a spolupracoval s nami perfektne,“ pochválil malého pacienta Ondruš. „Bolo to určite bolestivé a nepríjemné zranenie, opuch členku bol masívny, chlapec sa držal statočne. Rozvinula sa u neho alergická reakcia, no neprešlo to do anafylaktického šoku,“ doplnil Hvizda.

Ondruš ešte podotkol, že pozemný transport s takýmto zranením by bol pre chlapca veľmi nepríjemný. „Pri takomto ohrození života netreba špekulovať či volať, alebo nevolať leteckých záchranárov. Ten transport je oveľa komfortnejší ako pozemne,“ dodal horský záchranár.