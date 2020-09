KORONAVÍRUS sa nepotvrdil! Žiaci troch trnavských stredných škôl majú negatívne testy

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP, Getty Images

TRNAVA - Výsledky testov na ochorenie COVID-19 u všetkých šiestich žiakov troch krajských stredných škôl v Trnave, ktorí prišli na športovom tréningu do kontaktu s pozitívne testovaným, sú negatívne. Chlapci zostávajú naďalej v domácej karanténe, ich spolužiaci spolu z piatich tried sa do lavíc vrátia v pondelok 7. septembra. Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.