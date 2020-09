KORONAVÍRUS v ďalšej bratislavskej škôlke! Hygienici ju uzavreli, starosta apeluje na rodičov

BRATISLAVA – Deň po nástupe detí do škôl sa v materskej škole v bratislavskej mestskej časti Ružinov objavil nový koronavírus. Starosta Ružinova Martin Chren spresnil, že ide o škôlku na Haburskej ulici, ktorá je už uzavretá.

O uzatvorení materskej školy na Haburskej ulici v bratislavskom Ružinove rozhodol regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dôvodom je nový koronavírus, ktorý sa preukázal u jedného z detí. „Včera (v stredu) v neskorých večerných hodinách bol totiž potvrdený vírus COVID-19 u jedného z detí, ktoré ešte začiatkom minulého týždňa chodilo do tejto škôlky počas prázdninovej prevádzky. Včera, ani v posledných dňoch minulého týždňa, v škôlke toto dieťa už nebolo, takže rozhodnutie RÚVZ o uzatvorení škôlky vnímame ako dôležitú prevenciu, zatiaľ však naozaj nie je dôvod pre rodičov, aby podľahli nejakému stresu alebo panike,“ uviedol na svojej sociálnej sieti ružinovský starosta Martin Chren.

Zdroj: TASR/AP

Podľa jeho slov riaditeľka danej škôlky od rána informuje rodičov detí. „V spolupráci s hygienikmi dostanú tí, ktorých deti mohli byť s diagnostikovaným škôlkarom v kontakte, pokyny o tom, ako majú dodržiavať karanténu a ako sa majú dať testovať,“ doplnil Chren.

Prevencia a bezpečnosť sú podľa starostu na prvom mieste. „Radšej byť dvakrát opatrný, ako raz chorý. Zároveň mi dovoľte apelovať na všetkých rodičov - ak máte vy alebo vaše dieťa akékoľvek príznaky akéhokoľvek ochorenia, zostaňte doma. Možno sme si v tomto rýchlom svete odvykli, ale chorí ľudia nepatria do práce a choré deti nepatria do škôlky, ani do školy. Ďakujem vám za všetkých ostatných rodičov,“ dodal Chren.

Koronavírus sa vyskytol ešte v jednej škôlke v hlavnom meste. Ide o triedu, do ktorej chodí aj dcéra bratislavskej mestskej poslankyne Kataríny Augustinič. Viac v našom článku.