Vláda rozhodla: Slovensko vytvorí fond na podporu bieloruských občanov

Vyčlenená suma bude pokrytá prostriedkami pôvodne vyčlenenými na pomoc Taliansku v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Krok nadväzuje na stanovisko kabinetu z 19. augusta, ktorým vyjadrilo Slovensko znepokojenie nad potláčaním základných ľudských a občianskych slobôd v Bielorusku a tiež pripravenosť pomôcť občanom, voči ktorým režim prezidenta Alexandra Lukašenka neadekvátne zasiahol v súvislosti s protestmi voči zmanipulovaným prezidentským voľbám 9. augusta.

Podpora bude realizovaná prostredníctvom nástrojov rozvojovej spolupráce SR. O konkrétnych formách podpory a jej príjemcoch bude rozhodnuté v nadväznosti na vývoj situácie v Bielorusku a v úzkej spolupráci s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi. "Finančné prostriedky môžu byť využité aj na spolufinancovanie budúcich iniciatív EÚ a iniciatív iných medzinárodných aktérov zameraných na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti," uvádza sa v predloženom materiáli.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Ako jednu z foriem pomoci bieloruským občanom navrhuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnúť dodatočné štipendiá pre bieloruských študentov prostredníctvom programu vládnych štipendií SR. Poskytnutých bude do 20 štipendií, ktoré pokryjú celú dobu štúdia na verejných vysokých školách na Slovensku. Rezort školstva zároveň navrhuje každoročne vyčleniť finančné prostriedky na zvýšený počet štipendií vlády SR pre bieloruských študentov pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 – 2027.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Považujem to za veľmi dôležitý príspevok, aby sme zmiernili situáciu tých, ktorí sa dostávajú do takejto situácie v súvislosti s represáliami. Hovorím to s o to väčšou vážnosťou, že aj včera (1. 9.) boli študenti v Minsku zatýkaní absolútne bezdôvodne počas pokojných demonštrácií," uviedol po rokovaní vlády minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Zdroje sú podľa neho primárne vyčlenené na štipendiá. "V súčasnosti na základe vládnych štipendií na Slovensku študujú dvaja bieloruskí študenti. Do budúcna by to malo byť ďalších 20," dodal Korčok. Ako podotkol šéf slovenskej diplomacie, Bielorusko nemá na Slovensku svojho veľvyslanca. "My sa budeme ďalšími krokmi bieloruskej vlády zaoberať. Platí, že neuznávame výsledky volieb, ktoré boli zmanipulované," pripomenul šéf slovenskej diplomacie.