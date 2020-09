Minister Ivan Korčok odsúdil použitie novičoku proti Alexejovi Navaľnému

"Dôrazne odsudzujem použitie novičoku proti Alexejovi Navaľnému. Je naliehavo potrebné transparentné a úplné vyšetrenie ruskými úradmi," napísal. Hovorca nemeckej spolkovej vlády Steffen Seibert v stredu informoval, že toxikologické testy v nemeckom vojenskom laboratóriu priniesli "nespochybniteľný dôkaz" o otrávení Navaľného látkou zo skupiny novičok.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v reakcii uviedla, že na stole sú "veľmi vážne otázky, ktoré môže a musí zodpovedať len ruská vláda". Navaľného označila za obeť "pokusu o vraždu otravou". Údajné otrávenie už okrem Nemecka odsúdili Európska únia, NATO, Británia, Spojené štáty aj Francúzsko.

