Lukašenko sa poďakoval Rusku za podporu: Jeho krajina podľa neho čelila agresii zvonka

"Dali sme pod kontrolu západné hranice s Litvou a Poľskom," uviedol Lukašenko s tým, že "fakticky sme obkľúčili mesto Hrodna, aby sme čelili týmto hrozbám". "Táto demonštrácia (sily) pravdepodobne priniesla svoj výsledok," konštatoval. Bieloruský prezident zároveň pripustil, že "pokojný život nebude, ale Bielorusko je plné odhodlania brániť svoju zvrchovanosť a nezávislosť".

Na stretnutí s ruským premiérom Michailom Mišustinom Lukašenko okrem toho varoval, že Západ pred blížiacimi sa regionálnymi voľbami v Rusku chystá "špinavé triky". Podľa agentúry TASS Lukašenko v súvislosti s varovaním pred provokáciami voči Rusku vychádzal z informácií z odpočutej komunikácie medzi Berlínom a Varšavou, o ktorej bol informovaný.

Zdroj: TASR/State TV and Radio Company of Belarus via AP

"(Oni) vedia, že v Rusku budú (o týždeň regionálne) voľby a pred nimi treba niečo vytiahnuť," uviedol Lukašenko na stretnutí s Mišustinom. "Myslíme si, že oni už niečo vymyslia. To je ich štýl, ich (pravá) tvár". Túto príležitosť Lukašenko podľa agentúry BelTa využil na to, aby vyjadril vďaku ruskej strane za jej podporu. Podľa Lukašenka bolo Bielorusko v posledných týždňoch vystavené agresii zvonka. Ocenil podporu Moskvy a poukázal na to, že bez nej by to v jeho krajine "nebolo ľahké".

Podľa Lukašenka Bielorusi v súvislosti s politickou krízou vo svojej krajine pochopili, že Rusko je hlavným partnerom Minska a neodvráti sa od nich. Lukašenko tiež poznamenal, že Bielorusko a Rusko dosiahli v nedávnom období výrazný pokrok v riešení bolestivých problémov vo svojich vzťahoch. Na margo situácie v krajine Lukašenko povedal, že existuje hranica, za ktorú neslobodno ísť. "Ak sa tak stane, samozrejme odpovieme v plnom rozsahu nášho zákona," vyhlásil.