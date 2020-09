Novela zákona o zdravotníckych pracovníkoch: Pomôcť by mohla aj v boji s KORONAVÍRUSOM

BRATISLAVA - Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve by umožnila posilniť kapacity zdravotníkov aj v prípade, že by sa Slovensko dostalo do závažnejších fáz pandémie nového koronavírusu. Návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v stredu odobril vládny kabinet na svojom zasadnutí. Vláda SR ho navrhla Národnej rade SR prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

"Tento zákon je odpoveďou na to, že chceme zvyšovať aj odberové miesta. Keďže chceme, aby zdravotnícki pracovníci v prvom rade zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v nemocniciach, tak budeme potrebovať aj pomoc medikov, eventuálne aj študentov ošetrovateľstva, ktorí by nám mohli pomôcť na odberových miestach, no musí to byť v súlade so zákonom," komentoval šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Táto úprava má byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. Má ísť primárne o odber biologického materiálu na zistenie respiračného vírusového ochorenia a pokiaľ ide o študentov v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentov zapísaných na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo aj o poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, ktorú majú mať zvládnutú vzhľadom na absolvovanú teoretickú a praktickú časť vzdelávacieho procesu.

Krajčí zdôraznil, že zdravotné výkony budú môcť študenti zabezpečovať iba pod dohľadom odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka. Predkladaným materiálom sa sleduje zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v špecifických prípadoch, keď je dopyt po zdravotníckych pracovníkoch najväčší.