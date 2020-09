Škôlku v Bratislave zavreli pre KORONAVÍRUS! Desivý zážitok poslankyne: Bol to prvý aj posledný deň

BRATISLAVA - Prvý deň v škôlke nedopadol pre dcéru bratislavskej mestskej poslankyne dobre. Kristína Augustinič ráno odviezla dcéru Ninu do škôlky. Na obed jej už volali. Jedno z detí bolo pozitívne testované na koronavírus. S dcérou mieri rovno do izolácie a zvažuje právne kroky.

Bratislavská poslankyňa za mestskú časť Nové Mesto ráno odviezla svoju dcérku do škôlky rovnako ako stovky ďalších rodičov. Dnes sa pre tisíce detí začal nový školský rok, ktorý bude v mnohom skúškou. Svet totiž čelí druhej vlne koronavírus a opatrenia sa opäť spríšňujú. Bohužiaľ, Kataríne Augustinič sa stalo to, čomu sa chcú všetci vyhnúť. Škôlku hneď v prvý deň uzavreli. O nepríjemnom zážitku informovala na sociálnej sieti. Pre Topky uviedla, že zvažuje právne kroky.

Prvý aj posledný deň v škôlke

Pre malú Ninu to bol prvý, no zároveň aj posledný deň v škôlke. Minimálne na najbližšie dva týždne. Už na obed jej zo škôlky volali. "Volali nám zo škôlky, že si máme vyzdvihnúť dieťa, lebo im zavolal rodič iného dieťaťa, že mu akurát prišli pozitívne testy na COVID," uviedla pre Topky poslankyňa. Konanie rodičov pozitívne testovaného dieťaťa považuje za nezodpovedné. Hygiena preto škôlku okamžite uzavrela do 17. septembra.

Vedenie konalo hneď ako sa dozvedelo o pozitívnom teste. "Obvolali rodičov aj hygienu," povedala nám poslankyňa. Ide o Súkromnú škôlku Mercury v Bratislave. "Musím však povedať, že riaditeľ a škôlka sa zachovala dobre, okamžite nás informovali, pre súrodencov deti, ktoré sú v škole, spustia online výučbu, keď budú musieť ostať doma so súrodencami," uviedla poslankyňa. "Veľmi ich to mrzelo, urobili všetko, čo predpisoval zákon," dodala na adresu postupu škôlky.

"My ostatní čakáme na inštrukcie. Keďže som bola pre dcérku ja, idem s ňou hneď do karantény do najbližšieho termínu, kedy budeme môcť ísť na testy a kým nebudeme mať negatívny výsledok," uviedla poslankyňa. Podľa informácií poslankyňe škôlka zvažuje právne kroky, keďže rodičia odovzdali čestné prehlásenie o tom, že dieťa nemá koronavírus.

Zo škôlky rovno do izolácie

Augustinič je momentálne aj s dcérkou na ceste na chalupu. "Tak, aby jej sestra a manžel mohli fungovať ďalej. Po piatich dňoch pôjdeme na testy a dovtedy budeme v karanténe," opísala svoje kroky poslankyňa. "Považujem to za absolútne nezodpovedné. My našťastie máme tú možnosť sa rozdeliť a aspoň polovica rodiny môže fungovať normálne, mnohí rodičia tú možnosť nemajú," povedala.

Zvažuje právne kroky

Mnohým rodinám to podľa nej spôsobí vážne komplikácie. Augustinič mala naplánovaných mnoho pracovných povinností, ktoré musia ísť bokom. "Osobne tiež zvažujem právne kroky, v piatok máme dôležité župné zastupiteľstvo, rovnako musím zrušiž všetky pracovné stretnutia vo svojej firme." Ľudí vyzýva, aby sa správali zodpovedne. Zároveň si nemyslí, že pôjde o ojedinelý prípad.