AKTUÁLNE Minister vnútra predstavil dočasného policajného šéfa: Špekulácie sa potvrdili!

Už pred oficiálnym oznámením zo strany šéfa rezortu vnútra sa hovorilo o tom, že Lučanského dočasne nahradí Peter Kovařík, bývalý šéf Úradu boja proti korupcii ešte z vlády Ivety Radičovej. Informáciu teraz potvrdil aj samotný Mikulec.

Chce posilniť dôveryhodnosť

Kovařík pracoval viac ako 30 rokov v policajnom zbore na rôznych pozíciách. V poslednej dobe pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie prevencie, korupcie a krízového manažmentu a súčasne ako riaditeľ Kancelárie Bezpečnostnej rady na Úrade vlády SR, priblížil Mikulec.

Vo svojej funkcii chce Kovařík posilniť dôveryhodnosť policajného zboru, aby sa posunul od represívnej formy do formy podpory a dôvery vo vzťahu k občanom. "Chcem počúvať policajtov na základných útvaroch, aby som vedel, s akými starosťami sa boria," povedal.

POĎAKOVANIE Milan Lučanský dnes končí vo funkcii prezidenta Policajného zboru a odchádza do civilu. Aj touto cestou by... Uverejnil používateľ Roman Mikulec - minister vnútra SR Pondelok 31. augusta 2020

Pre Kovaříka nie sú personálne zmeny v policajnom zbore otázkou, ktorú treba momentálne riešiť. "Treba citlivo vnímať, že som dočasne poverený a nevidím dôvod, aby som začal s personálnymi zmenami," poznamenal.

Návrhy sa finalizujú

Novú legislatívu pre spôsob voľby policajného prezidenta chce minister predstaviť v krátkej dobe. V pripravovanom zákone bude zmenená pozícia Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť.

Jednou z možností a navrhovaných riešení je aj to, že na pozíciu budú môcť kandidovať bývalí policajti. "Nie je to len o mojom rozhodnutí, preto sme dali do činnosti komisiu, ktorá sa týmto zapodieva. Komisia teraz veľmi aktívne funguje a tie návrhy sa finalizujú," hovorí Mikulec.

Peter Kovařík Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ministerstvo vnútra SR teraz musí do 30 dní vypísať výberové konanie na pozíciu policajného prezidenta. Kovařík bude vo funkcii až do vymenovania nového policajného prezidenta, poznamenal Mikulec.

Kovařík nevylúčil, že by sa zúčastnil riadneho výberového konania. "Myslím, že to je otázka, ktorá príde do úvahy, keď bude to výberové konanie vyhlásené a budú tam podmienky."

Vzájomná nedôvera

Doterajšiemu prezidentovi policajného zboru Milanovi Lučanskému sa skončil mandát 31. augusta, keďže k tomuto dňu požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru.

Milan Lučanský Zdroj: TASR/Martin Baumann

Svoj krok zdôvodnil tým, že nechce niesť zodpovednosť za politizáciu polície novým vedením ministerstva vnútra. Uviedol, že tak ako on nemá dôveru súčasného vedenia ministerstva vnútra, ono zase nemá jeho.

Lučanský zastával funkciu policajného prezidenta od 1. júna 2018. SR mala od svojho vzniku, vrátane Lučanského, 11 policajných prezidentov. Policajného prezidenta vymenúva po zmenách, ktoré presadila bývalá vláda, na štyri roky minister na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na jeho ustanovenie do funkcie je potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra.