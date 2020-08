Lučanskému sa to ako policajnému prezidentovi kráti: Už sa šušká o novom mene, toto je vážny kandidát!

BRATISLAVA - Dni súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského vo funkcii už sú zrátané a teraz je v centre pozornosti otázka, kto zaujme jeho miesto. Kým prebehne výberové konanie na túto funkciu, musí rezort niekto viesť aspoň dočasne. Už sa však začína šepkať o tom, kto by to mohol pravdepodobne byť.

Informujú o tom Aktuality.sk. Lučanský sa s ministrom vnútra Romanom Mikulcom dohodol, že vo funkcii skončí ku koncu augusta. Lučanského náhradníkom, aj keď len dočasným, by mal byť bývalý šéf Úradu boja proti korupcii ešte z vlády Ivety Radičovej spred desiatich rokov Peter Kovařík.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pôsobí na Úrade vlády a angažoval sa aj v zahraničí

Kovařík je zamestnaný na Úrade vlády už od minulého roka ako generálny riaditeľ sekcie korupcie a krízového manažmentu a šéf kancelárie bezpečnostnej rady. V zahraničí sa Kovařík presadil tiež, a síce ako policajný pridelenec vo Washingtone.

Na informácie o jeho možnom povedení polície po Milanovi Lučanskom sa Kovařík nevyjadril. „Ako sme už opakovane uviedli, kým bude vo funkcii Milan Lučanský, nebudeme verejne komunikovať meno dočasne povereného prezidenta PZ,“ reagovalo podobne ministerstvo.

Kovařík by mal vo funkcii pôsobiť len dovtedy, kým sa podľa správneho výberového konania nevyberie nový policajný prezident, a bude teda pôsobiť len ako dočasný policajný prezident.

Novinky vo výberovom konaní

Keď sa rozpráva o zmenách vo výbere policajného prezidenta, pripadá niekoľko zmien. Najviac sa hovorí o tej, či budú môcť byť prezidentmi aj dnes už bývalí policajti tzv. civili. Do tejto kategórie by teoreticky spadal aj bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý dnes pôsobí ako Mikulcov poradca, no do tejto funkcie sa podľa vlastných slov vrátiť nechce. „Ak sa prihlási do výberového konania, musí si dať žiadosť aj do policajného zboru. Počas prípravy na proces výberu musí absolvovať prijímacie konanie za policajta. Ak ho pozitívne absolvuje, predloží komisii papier, že je spôsobilý byť policajtom,“ povedal Spišiak.