VIDEO Danko počas osláv SNP skritizoval Matoviča: Má vraj rovnaké praktiky ako tento hrôzostrašný muž!

Danko na pri pamätníku natočil video, v ktorom sa pomerne ostro vyjadruje na adresu predsedu vlády. "Priatelia, je mi veľmi ľúto, že dnes nie som na oslavách SNP v Banskej Bystrici. Asi by som sa ťažko pozeral na Igora Matoviča, ktorý je tam prvýkrát v živote a bude hovoriť o boji so zlom. Asi by som sa ťažko započúval do ich slov plných pretvárky a falše," začína svoj predslov Danko.

Radšej tu budem sám, ako pri človeku, ktorý šíri nenávisť

Danko natočil video v obci prietrž, kde vandali 11. novembra 2016 zničili pamätník SNP a odcudzili z neho aj medenú plastiku. "Som na mieste, kde fašisti, gestapáci spolu s pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy pozabíjali partizánov. Budem tu radšej sám, ticho a pokorne, ako sa pozerať na človeka, ktorý na Slovensku šíri zlo a nenávisť," adresoval tvrdé slová Danko Matovičovi.

Danko priznáva, že je Matovičov politický súper, no druhým dychom dodáva, že veľmi dobre vie aký je počas 4 rokov pôsobenia pri ňom. "Igor Matovič je dnes premiér a paradoxne on, ktorý hovoril o pomoci ľuďom, sa dnes teší z 20 miliónov eur svojej politickej strane. Nie nezávidím mu ich. Chcem len povedať, aký je rafinovaný," pripomína Danko.

Rovnaké praktiky ako ...

Danko popisuje, ako počas svojich ciest narazil na množstvo ľudí, ktorí skončili mimo štátnej správy. "Videl som aj množstvo sudcov, ktorí sú dnes zúfali a boja sa slobodne rozhodovať. Prečo to hovorím? Hitler začal zlo svojou ideológiou v 30. rokoch, kedy si kúpil svoje noviny a spolu s Goebbelsom (Joseph Goebbels ríšsky minister propagandy za čias Adolfa Hitlera, pozn. red.) manipuloval ľudí, hovoril o predurčenosti nemeckej rasy. Ako to skončilo? Vraždami a zlobou. Nie, nechcem povedať, že Matovič je Hitler. Chcem len povedať, že používa tie isté manipulačné techniky," tvrdí s vážnou tvárou Danko.

"Štyri roky som s ním pracoval a viem, aké zlo v ňom je. Ale chcem mu odkázať, že sa ho nebojím. Aj keď si myslí, že zlikviduje politických oponentov, máme jedno veľké šťastie - že nás táto vláda nemôže strieľať," povedal Danko s tým, že sa v týchto dňoch rozhoduje, či sa hnutiu OĽaNO postaví ako politický protivník.