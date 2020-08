Poprední predstavitelia na oslavách SNP: Silné slová prezidentky, Matovič hovoril o odvahe

Podľa Čaputovej si musíme pripomínať odkaz SNP aj dnes

Na každom z nás záleží, na ktorú stranu sa v sporoch svojej doby postaví a či sa zasadí za hodnoty, ktoré Slovensku pomôžu, aby bolo slobodnou, nezávislou, demokratickou, humánnou a prosperujúcou krajinou. V príhovore na oslavách 76. výročia Slovenského národného povstania to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôraznila odkaz Povstania a potrebu ochrany hodnôt. Apelovala tiež, aby každý prijal svoju zodpovednosť za Slovensko. Zároveň ocenila hrdinstvo účastníkov povstania.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

"Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, nám z hĺbky histórie odkazuje, že civilizačné hodnoty sa musia brániť ešte v predpolí skôr, ako sa objavia iba prvé náznaky ich ohrozenia, nie až na poslednej hradbe, ako sa to stalo v druhej svetovej vojne. Tento odkaz Povstania majme, prosím, na pamäti, lebo je to odkaz vykúpený krvou a obeťami. Prijmime preto svoju zodpovednosť za Slovensko a nesme ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia," uviedla hlava štátu.

Poznamenala, že SNP je pre ňu odjakživa spájané s hrdinstvom. Zdôraznila, že hoci mohli účastníci Povstania aj ich blízki za každý ich čin zaplatiť najvyššiu cenu, našli v sebe silu i odhodlanie a zapojili sa do ozbrojeného boja proti nacizmu a fašizmu.

"Vaša odvaha, odvaha všetkých účastníkov protifašistického povstania, nám, vašim potomkom, nastavuje zrkadlo," povedala. Zdôraznila, že pre svoju vlasť a pre nás všetkých urobili najviac, čo vo svojej dobe mohli. "Kiežby to mohol niekto s odstupom trištvrte storočia povedať aj o našej generácii," dodala.

Kollár hovoril o ľudských hodnotách

Ľudskosť, úcta, demokracia a mier by sa mali stať trvalými hodnotami Slovenska v úcte k tým, ktorí za tieto hodnoty bojovali a zomierali aj v Slovenskom národnom povstaní (SNP). Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) na oslavách 76. výročia SNP. Zdôraznil potrebu vedieť sa pre vyššie ciele spojiť bez ohľadu na rozdiely. Vyzdvihol aj obetu a hrdinstvo účastníkov SNP.

"Našou spoločnou úlohou je nielen nezabúdať na hrdinov SNP, na hodnoty demokracie a civilizovaného pokroku, ale aj dokázať sa postaviť a vysloviť proti súčasnému nebezpečenstvu neofašizmu a neonacizmu, proti tým, ktorí šíria zlobu, nenávisť a odmietajú žiť vo svete bez vojen," uviedol.

Skonštatoval, že SNP patrí k najvýznamnejším medzníkom novodobej slovenskej histórie a pripomenul, že sa ním náš národ zaradil k tým, ktoré odmietli samotnú podstatu fašistických a nacistických režimov. "Povstanie bolo slovenské i národné, bolo vtedajším vyvrcholením viacročného protifašistického a protinacistického odboja proti nemeckému nacizmu, ako aj domácemu kolaborantskému režimu," pripomenul predseda parlamentu.

Poďakoval sa účastníkov bojujúcim proti režimu v rôznych zoskupeniach, že sa dokázali postaviť na správnu stranu v mene ideálov slobody, humanizmu a demokracie. "Náš hrdinský národ pred 76. rokmi povstal proti okupantom, ktorí vo vojnou zmietanej Európe šírili nenávisť, násilie, rasizmus a holokaust, páchali zverstvá aj na civilnom obyvateľstve," uviedol.

Pri tejto príležitosti pripomenul i vytvorenie ilegálnej Slovenskej národnej rady, ako aj osobnosti, ktoré sa o podobné skutky zaslúžili. Zdôraznil, že v záujme spoločného cieľa odstrániť nacistický diktát dokázali potlačiť svoje ideologické rozdiely. "A to je aj memento pre nás, pre súčasnosť – pre vyššie ciele sa dokázať spojiť bez ohľadu na politické názory či ideologickú rozdielnosť," uviedol.

SNP je pre premiéra symbolom slovenskej odvahy

Slovenské národné povstanie (SNP) je pre premiéra Igora Matoviča (OĽANO) symbolom slovenskej odvahy. Uviedol to pri príležitosti 76. výročia osláv SNP v Banskej Bystrici. Bojovať za hodnoty podľa jeho slov treba každý deň, lebo sa tento boj neskončil, ale trvá. SNP bolo podľa premiéra povstaním proti tým, ktorí hovorili, že si nie sme všetci rovní.

"Pre mňa je SNP odvaha. Symbol slovenskej odvahy, ktorú sme odmietli zapredať. Áno, možno sa niektorí počas Slovenského štátu mali dobre. Možno sa niektorí mali lepšie ako nasledujúce roky. Ale mnohí trpeli. Trpeli pre to, že si dovolili mať inú farbu pleti. Trpeli pre to, že si dovolili mať inú národnosť. Trpeli pre to, že si dovolili narodiť sa ako postihnutí alebo mať iný politický úsudok alebo presvedčenie. SNP bolo povstaním proti ľuďom, ktorí hovorili, že nie všetci sme si rovní," uviedol predseda vlády.

SNP tiež vníma ako povstanie za rovnosť malého národa v srdci Európy, ktorý si povedal, že nebude kolaborantom neľudského režimu. Rovnako si myslí, že nebolo len prejavom "voči zlým zvonku", ale aj rovnako prejavom voči prisluhovačom a kolaborantom, ktorí v krajine žili.

"Je dôležité, aby sme si pripomenuli aj to zlo, ktoré drieme v nás, lebo vtedy, keď dostane priestor rásť, vyrastie," komentoval s tým, že našou úlohou bude neustále proti tomuto zlu bojovať, aby nemalo priestor na rozbujnenie. Matovič poďakoval účastníkom Povstania za to, že aj vďaka nim súčasná generácia vie, čo je to sloboda.