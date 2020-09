Andrej Danko prezradil, v čom ho inšpiruje maďarský premiér Viktor Orbán

BRATISLAVA – Šéf národniarov Andrej Danko by chcel chrániť Slovákov tak, ako Orbán Maďarov. V rozhovore sa zmienil aj o tom, koľko členov má aktuálne SNS. Padla tiež otázka, či by SNS išla v budúcnosti do vlády so stranami Fica a Pellegriniho.

SNS sa po februárových parlamentných voľbách nedostala do národnej rady. Andrej Danko sa následne vzdal funkcie predsedu strany, no po niekoľkých mesiacoch sa znova rozhodol kandidovať na tento post. Po septembrovom sneme strany SNS je opäť jej šéfom. Danko v rozhovore pre portál Webnoviny.sk povedal, že ho inšpiruje maďarský premiér Viktor Orbán.

Súčasnú vládu označil za "liberálnu a miestami až šialenú". „Vidíme snahy o legalizáciu marihuany zo strany SaS. Igor Matovič bude ľuďom rozprávať, čo budú chcieť počuť. Matovič sa hrá s ľuďmi a s ich emóciami, a to je nebezpečné pre spoločnosť,“ povedal na margo toho, že väčšina klubu OĽaNO sa hlási ku konzervatívnym hodnotám. Mimoparlamentná SNS má aktuálne približne 3 500 platiacich členov. „Teraz posielame zvyšným 3 000 neplatiacim členom výzvy, pretože ak nezaplatia, členstvo im zanikne,“ doložil Danko.

Orbán ako vzor?

Danko priznal, že nápad obedov zadarmo, ktoré sa nakoniec zrušili, doniesol z Maďarska od tamojšieho premiéra Viktora Orbána. Následne padla otázka, či je Orbán jeho vzorom. „Každý je môj vzor, kto chráni svoj národ a kto má politickú moc robiť zmeny. Pozrite sa na infraštruktúru, na športoviská, na rozvoj ekonomiky a jednotu Maďarov. Tak ako Orbán chráni Maďarov, tak by som to chcel aj ja Slovákov.“

Orbánova vláda je však terčom kritiky za pošliapavanie demokracie. „Náš Igor Matovič je väčší diktátor a čas mi dá za pravdu. Tak ako sa diktátorsky správa k svojej strane OĽaNO, tak sa správa dnes k Slovensku. Orbán vyšiel z demokratických volieb. Jasné, že sa nepáči slniečkarom a tretiemu sektoru. Slovensko doplatilo na krásu. Tú slobodu a krásu zaviedol Smer v období, keď začal financovať treťosektorové veci od Globsecu cez všelijaké nadácie. Tie začali spôsobovať rozbroje. Ak začnete hovoriť o témach, ako som hovoril ja, o Istanbulskom dohovore, neodovzdaní letísk USA, tak ste pre nich nekomfortný,“ vyhlásil Danko.

Rekreačné poukazy pomohli cestovnému ruchu

SNS presadila rekreačné poukazy, no hovorí sa o ich možnom zrušení. Podľa Danka rekreačné poukazy vlani vytvorili trinásťtisíc pracovných miest a keby tento rok neboli, tak mnohé hotely kvôli koronakríze skrachujú. „Žasnem nad hlúposťou ľudí, ktorí hovoria o rušení rekreačných poukazov. V koalícii hovoria, čo chcú rušiť, nech povedia, čo chcú ľuďom dať. Keď som hovoril, požičajme si osem miliárd a dostavajme diaľnice, bol som každým obviňovaný. Dnes si ideme požičať desiatky miliárd a ideme ich prejesť. Je evidentné, že nemajú systém riešenia krízy v cestovnom ruchu,“ povedal.

Ako uviedol ďalej, od októbra budú v regiónoch zbierať podpisy na vypísanie referenda o predčasných voľbách. Na vyzbieranie 350-tisíc podpisov ale nemajú nijaký termín.

Vládna koalícia s Hlasom-SD či Smerom-SD?

Ak by sa SNS dostala do parlamentu, Danko bez komentára nechal otázku, či by SNS išla do vlády so stranami Fica a Pellegriniho. „V roku 2012 by Andrej Danko odpovedal, v roku 2020 neodpovie. Politika sa rieši v danom čase. V minulosti som sa zbytočne vyjadroval k veciam, ku ktorým som sa nemusel. Dnes je to o tom, že chceme ukázať, že na Slovensku je vláda populistov a amatérov. Ak chcú Slováci funkčný štát konkurencieschopný v EÚ v takej podobe, ako má Česko s Babišom, Poľsko s Kaczynským, Maďarsko s Orbánom, to znamená vyzretí ľudia s medzinárodnými kontaktami, tak vtedy poviem, že Slovensko dozrelo a uvidíme, koľko podpory ako SNS dostaneme. To prijmem s pokorou a potom uvidíme čo ďalej,“ skonštatoval šéf národniarov.