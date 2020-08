Vodiči, pozor: Dopravné obmedzenia na diaľnici D1

Ilustračné foto

Zdroj: NDS a.s.

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na blížiace sa dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v smere z Bratislavy do Trnavy súvisiace so stavebnými prácami v okolí Triblaviny. Platiť by mali v sobotu (29.8.) od 8.00 do 16.00 h. Informovala o tom Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS.