Na Európu sa valí druhá vlna KORONAVÍRUSU: Počty infikovaných rastú! Štáty zvažujú, čo ďalej

PARÍŽ - Prvá vlna koronavírusu mala na svet obrovský vplyv. Milióny ľudí museli ostať doma, štáty zatvárali hranice, zavádzali sa prísne opatrenia, zatvárali obchody. Ekonomiky krajín sa budú z tejto pandémie spamätávať ešte dlhé týždne. Situácia sa pomaly vracia do normálu, no počet prípadov začína rásť. Európa čelí druhej vlne.

Nový typ koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, sa vo svete objavil minulý rok v polovici decembra v čínskom meste Wuchan. Niektoré zahraničné zdroj zdroje hovoria o tom, že o koronavíruse vedeli už v novembri. Prvý človek s koronavírusom zomrel 11. januára. Odvtedy sa vírus rozmohol vo všetkých štátoch sveta a o pár týždňov Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila stav pandémie.

Druhá vlna v Európe

V letných mesiacoch sa situácia upokojila, no s uvoľnením opatrení a návratom dovolenkárov sa v júli a v auguste začal počet nakazených rýchlo zvyšovať. Druhú vlnu koronavírusu na Slovensku potvrdil v polovici augusta aj minister zdravotníctva Marek Krajčí. "Vzhľadom na uvoľnené opatrenia je možné očakávať, že druhá vlna pandémie bude minimálne na Slovensku, čo sa týka početnosti prípadov a hospitalizovaných ľudí, výraznejšia ako prvá," upozornil. Druhá vlna však začína aj v ďalších európskych krajinách, ktoré zaznamenávajú prudký nárast prípadov.

Druhá vlna bude na Slovensku výraznejšia

Podľa portálu worldometers.info je v rebríčku európskych krajín na prvom mieste Rusko s najväčším počtom nakazených. V posledných dňoch však rapídny nárast zaznamenalo Francúzsko, Španielsko či Taliansko. Počet infikovaných stúpa aj v susednom Česku či Maďarsku, ale aj na Slovensku.

Do Francúzska dorazí zrejme v novembri

Francúzsky premiér Jean Castex dnes vyzval Francúzov, aby sa správali zodpovedne a zakrývali si kvôli šíreniu koronavírusu na verejných miestach ústa a nos. Za posledných 24 hodín pribudlo až 5 429 infikovaných, čo je najviac od polovice apríla. Zodpovednosť v boji proti koronavírusu musí podľa neho štát zdieľať s občanmi. Vo Francúzsku sa k dnešnému dňu nakazilo 253 587 ľudí. Podľa premiéra však nie je dôvod k panike, lebo situácia stále nie je horšia ako v čase, keď bola v krajine epidémia na vrchole. "Vidíte však, že sa niečo deje," povedal.

Zdroj: SITA/AP/Christophe Ena

Odhadovaná miera infekcie na 100-tisíc obyvateľov sa za posledný mesiac zoštvornásobila na 39 nakazených, hoci ešte stále je hlboko pod odhadovanými 1000 prípadmi na 100-tisíc obyvateľov počas vrcholu epidémie. Testy teraz odhaľujú priemerne približne 3000 infikovaných denne v porovnaní s tisíc prípadmi denne, keď sa v máji skončila prísna 55-denná celoštátna karanténa.

Podľa odborného poradcu francúzskej vlády Jeana-Françoise Delfraissyho by druhá vlna koronavírusu mohla do krajiny doraziť v novembri. Castex požiadal políciu o vypracovanie nariadenia, na základe ktorého bude nosenie rúška povinné na vonkajších priestranstvách všade v Paríži a na jeho bližších predmestiach. Opatrenia je "naliehavé", povedal Castex na tlačovej konferencii o podrobnostiach vládnych opatrení pre boj proti koronavírusu. Nastáva totiž náročné obdobie, keď sa obyvatelia po letných dovolenkách vracajú na pracoviská a do škôl.

Počet infikovaných opäť narastá aj v obľúbených dovolenkových destináciách

Ďalšou krajinou, v ktorej sa zvyšuje počet nakazených, je Španielsko. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva ohlásilo 7 296 nových prípadov, z toho za posledný deň pribudlo 3 594 infikovaných. Je to druhý najvyšší počet v krajine od konca apríla. Najviac prípadov za posledných deň pripadá podľa rezortu zdravotníctva na madridský región (1513), nasleduje Andalúzia (370) a Kanárske ostrovy (290). Španielsko v posledných dňoch testuje masovo. Celkovo sa v krajine so 47 miliónmi obyvateľov potvrdilo 419 849 nakazených koronavírusom, z toho 28 971 pacientov zomrelo.

Zdroj: SITA/AP/Felipe Dana

Najvyšší denný nárast od začiatku mája hlási za posledný deň aj Taliansko, ktoré bolo počas prvej vlny najviac zasiahnuté. Pribudlo 1 367 nakazných koronavírusom, deň predtým to bolo 878 prípadov. Najviac nakazených pribudlo za posledný deň v severotalianskej Lombardii (269), druhý najvyšší počet zaznamenali v regióne Lazio, v ktorom leží aj metropola Rím, ďalej je to Toskánsko (161) a Benátsko (147). Agentúra ANSA uviedla, že za posledný deň sa vykonalo niečo vyše 93 500 testov. Celkovo sa v 60 miliónovej krajine od začiatku pandémie potvrdilo 262 540 infikovaných a zomrelo 35 471 ľudí.

Najvyšší denný prírastok od začiatku pandémie oznámilo dnes Grécko, a to 293, z toho 20 pri vstupných testoch na hraniciach. Doteraz bol najvyšší počet za deň v Grécku 284 prípadov, ktoré oznámili v nedeľu. V Grécku, ktoré má takmer 11 miliónov obyvateľov, sa doteraz potvrdilo 8 987 nakazených a 248 pacientov tam v súvislosti s nákazou zomrelo, z toho päť za posledný deň. Aj Portugalsko oznámilo vyšší počet novo potvrdených prípadov, a to 362, čo je najviac od polovice júla. Celkom sa v desaťmiliónovom Portugalsku potvrdilo 56 274 nakazených koronavírusom, z toho 1 807 ľudí v súvislosti s nákazou zomrelo, vrátane dvoch za posledný deň.

Nemecko chce predĺžiť zákaz veľkých podujatí

Nemecká kancelárka Angela Merkelová a lídri 16 spolkových krajín sa dohodli na sprísnení koronavírusových obmedzení, keďže v krajine narastajú počty nakazených. Ukazuje to náčrt dohody, ktorú mala možnosť vo štvrtok vidieť tlačová agentúra AFP. Nové obmedzenia by mali platiť celoštátne. Obsahujú aj minimálnu pokutu 50 eur za nedodržanie povinnosti nosiť rúško na určených miestach a povinnosti obmedziť počet účastníkov na súkromných oslavách v domácnostiach na 25 osôb.

Zdroj: SITA/AP/Christophe Simon

Návrh obsahuje aj limit 50 ľudí na súkromných stretnutiach v reštauráciách a v podobných verejných zariadeniach. Nemecké úrady takisto plánujú vystupňovať kontroly, či ľudia tieto karanténne pravidlá dodržiavajú. Nemecko chce rozšíriť zákaz veľkých podujatí do 31. decembra. Za posledný deň pribudlo 1 507 nakazených. Najrýchlejšie pribúdali infikovaní na prelome marca a apríla podobne, ako v ostatných krajinách sa však počet opäť navyšuje od konca júla. Odborníci majú strach z rýchleho nárastu nových prípadov, kedy by sa hygienici dostali na hranice svojich možností pri trasované konraktov nakazených.

Počty rastú aj u susedov

Aj Česi a Maďari zaznemaneli nárast. V Maďarsku pribudlo 91 nových prípadov, čo je najviac od apríla. Doposiaľ sa v krajine nakazilo 5 379 ľudí. V karanténe musí dočasne ostať aj šéf úradu maďarského premiéra Gergely Gulyás, ktorý mohol prísť do priameho kontaktu s infikovanou osoou. V sobotu bol na súkromnej akcii, po ktorej bol jeden z účastníkov pozitívne testovaný. Gulyás čaká na druhý test, prvý bol negatívny. V karanténe je aj štátny tajomník Balázs Orbán. Maďarský kabinet bude na najbližšom zasadnutí prejednávať nove obmedzenia v súvislosti s nárastom nových prípadov.

Zdroj: SITA/AP/Michael Probst

V priebehu stredy pribudlo v Česku 399 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je druhý najvyšší počet od začiatku pandémie, uviedlo vo štvrtok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. V nemocniciach je celkovo 130 nakazených, píše internetová stránka televízie Nova. Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom sa tak vyšplhal na 22 951. Aktuálne infikovaných je podľa oficiálnych štatistík 5 579. Celkovo bolo vykonaných už vyše 861-tisíc testov.

Ukrajina zatvára hranice

Rusko zaznamenalo vo štvrtok 4 711 nových prípadov nákazy koronavírusom a 121 súvisiacich úmrtí za posledných 24 hodín. Celkový počet nakazených stúpol na 975 576. Chorobe dosiaľ podľahlo 16 804 pacientov, čo predstavuje z 1,72 percenta z celkového počtu infikovaných. Z nákazy sa celkovo vyliečilo už 792 561 pacientov, čo predstavuje 81,2 percenta z celkového počtu infikovaných. Percentuálny nárast počtu nakazených už 12 dní neprekročil hodnotu 0,5.

Ukrajina pre šírenie nového koronavírusu uzavrie do konca septembra svoje hranice pre cudzincov. Toto opatrenie bude platiť od 29. augusta do 28. septembra. Na svojom webe na to upozorňuje ministerstvo zahraničných vecí SR. Obmedzenie vstupu na územie Ukrajiny sa nebude vzťahovať na cudzincov a osoby bez štátnej príslušnosti viacerých kategórií. Rezort diplomacie zároveň doplnil, že štátnu hranicu Slovensko - Ukrajina bude možné prekročiť cez hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod, Ubľa – Malyj Bereznyj, ktorý bude otvorený v plnom rozsahu. Rovnako tak bude možné prejsť na priechode Veľké Slemence – Mali Selmenci.

Európu čaká so začiatkom školského roka obtiažny moment

Európu čaká so začiatkom nového školského roka obtiažny okamih v boji s koronavírusom. Na tlačovej konferencii to povedal riaditeľ európskej pobočky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Hans Kluge. Na pôde WHO vznikla dnes tiež nová európska komisia, ktorá má vyhodnotiť doterajší vývoj pandémie a určiť zásady boja proti šíreniu vírusov do budúcnosti, informovala agentúra DPA. "Doteraz vieme, že školské prostredie nebolo hlavným hýbateľom epidémie," uviedol Kluge.

V poslednej dobe sa ale podľa neho objavuje stále viac dôkazov o tom, že deti hrajú dôležitú úlohu pri prenose vírusu, a to predovšetkým v rôznych zmiešaných skupinách, kde sa od nich nakazia dospelí. Práve medzi deťmi a mladistvými sa pritom koronavírus šíril v letných mesiacoch vo zvýšenej miere. "Mladí ľudia nemusia nutne (na covid-19) zomrieť, ale je to tornádo s dlhým chvostom. Je to multiorgánová choroba, vírus teda napáda pľúca, ale aj srdce a ďalšie orgány," upozornil Kluge. Nebezpečenstvom podľa neho je aj to, že sa od mladých nakazia starší ľudia, u ktorých je priebeh covidu-19 zvyčajne vážnejší.

Svet je na druhú vlnu pripravený lepšie

Kluge zároveň vyjadril presvedčenie, že svet je na prípadnú druhú vlnu pandémie pripravený oveľa lepšie, než bol pripravený na začiatku roka. "Vo februári nás rýchlosť a miera pustošenia zaskočila... Teraz oveľa lepšie vieme, čo funguje," uviedol. Na pôde európskej WHO dnes vznikla Paneurópska komisia pre zdravie a udržateľný rozvoj, ktorá má prísť s odporúčaniami, ako sa poučiť z doterajšieho vývoja pandémie. Podľa svojho predsedu, bývalého talianskeho premiéra Maria Montiho, sa komisia sústreďuje predovšetkým na sociálne a ekonomické otázky spojené s pandémiou. "Toto nie je prvá pandémia a nebude ani posledná," uviedol člen komisie Martin McKee.