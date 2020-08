Ďalší problém na ministerstve vnútra! Kyselicov nástupca sa súdil so štátom: Odpočúvanie!

Novým štátnym tajomníkom na ministerstve vnútra je Vendelín Leitner. Podľa informácií Nadácie zastavme korupciu ho malo počas vlády Ivety Radičovej sledovať vojenské obranné spravodajstvo. Leitner sa na to sťažoval aj na Ústavnom súde a žiadal desaťtisíce eur. Žiaľ, neúspešne.

Dôvodom, pre ktorý Leitnera špehovali, malo byť možné korupčné správanie. Podľa nadácie však mohlo byť toto odôvodnenie vymyslené. Nový štátny tajomník pôsobil, podobne ako Kyselica, vo vojenskej službe. Riadil Vojenské spravodajské služby za Dzurindovej vlády. Neskôr, keď bol poradcom ministra obrany Ľubomíra Galka (vtedy SaS), ďalšia súčasť vojenskej tajnej organizácie ho odpočúvala.

Vojenské obranné spravodajstvo malo Leitnera odpočúvať od júla 2011 do augusta, kedy akciu predčasne ukončilo. Dôvodom bolo to, že sa prevalilo odpočúvanie viacerých dôstojníkov, novinárov či civilistov a odpočúvanie bolo vtedy v rozpore so zákonom. Za nezákonné považoval odpočúvanie svojej osoby aj Leitner a preto chcel od śtátu odškodnenie.

Vendelín Leitner Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ústavný súd však v uznesení uveril dôvodom, pre ktoré bol leitner odpočúvaný a jeho sťažnosť ako aj nárok na finančnú kompenzáciu odmietol. Vojenské obranné spravodajstvo v žiadosti o súhlas na odpočúvanie napísalo, že získalo poznatky týkajúce sa “neštandardného a účelového konania záujmovej osoby Ing. Leitner.”

Podozrievali ho, že chce ovlyvniť rozhodovací proces na ministerstve v prospech finančných skupín, ktoré mali záujem o kúpu, prevod či prenájom vojenských zdravotníckych pracovísk.

Odchod Kyselicu

Kyselica odišiel z ministerstva po medializovaní informácie, že v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO pôsobil vo Vojenskom spravodajstve (VS). V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020.

Lukáš Kyselica Zdroj: Ivan Mego

Premiér Igor Matovič (OĽANO) tvrdí, že má informácie, že "ľudia blízki" expremiérovi Petrovi Pellegrinimu (nezaradený) vo vedení VS chceli Kyselicu zneužiť pred voľbami na rozvrat OĽANO. Ak by sa to potvrdilo, išlo by podľa premiéra o "dramatické" zneužitie tajných služieb na politickú činnosť. Pellegrini tvrdenia odmieta, považuje to zo strany premiéra za očierňovanie.