Naď prisľúbil súčinnosť polícii v kauze Kyselicu

BRATISLAVA - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) adekvátne zareaguje na prípadné požiadavky orgánov činných v trestnom konaní v súvislosti s kauzou pôsobenia poslanca Lukáša Kyselicu (OĽANO) vo Vojenskom spravodajstve (VS). Prisľúbil to Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti VS na štvrtkovom rokovaní. Podpredsedníčka výboru Zuzana Šebová (Sme rodina) dodala, že výbor nemá kompetencie zaoberať sa personálnymi otázkami VS. Člen výboru Tomáš Valášek (Za ľudí) dodal, že hovorili o spôsobe, ako zákonne dospieť k odpovediam. Má ísť o cestu policajného vyšetrovania. Kyselica podľa vlastných slov nemá vedomosť, že by porušil zákon.

"Ak oprávnené orgány činné v trestnom konaní, kde sú podané trestné oznámenia, sa na mňa obrátia so žiadosťou o zbavenie mlčanlivosti alebo odtajnenie nejakého spisu pre potreby trestného konania, tak som pripravený urobiť rozhodnutie smerom k tomu, aby sa vyšetrili veci tak, ako sa majú," povedal Naď. Skonštatoval, že výbor bol aktívny, no nemôže konať nad rámec zákona. Podľa vlastných slov však sám nechcel porušiť zákon, preto nemohol s poslancami zdieľať utajované skutočnosti a odpovedať na otázky.

"Výbor ako taký nemá kompetenciu dozvedieť sa o personálnych záležitostiach VS," potvrdila Šebová. Výbor podľa nej už nemôže byť aktívnejší, keďže im dotknuté osoby nemôžu v zmysle zákona poskytnúť informácie. Pripomenula, že dostali aj podnet od mimoparlamentnej strany a že prípad zaujíma aj členov výboru, no nemajú kompetencie konať. Dodala, že vec sa už vyšetruje a že minister prisľúbil adekvátnu reakciu na prípadné požiadavky orgánov činných v trestnom konaní.

Valášek informoval, že ďalší postup v záujme získania odpovedí na otázky pôjde "po osi normálneho policajného vyšetrovania". Hoci polícia už eviduje podnety o možnom porušení zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, nevylúčil ani prípadné nové podanie, a to ani zo strany Za ľudí. Podotkol však, že nemožno zabúdať na existujúce zákony. "VS má svoje povinnosti, ktoré by sa nedali plniť, keby nefungovalo v utajenom režime. Chceme sa dopracovať k odpovediam tak, aby nebola oslabená funkcia VS," hovorí.

Kyselica na otázky novinárov o pôsobení vo VS neodpovedal. "Ak je niekto príslušníkom nejakej tajnej služby, tak samotná príslušnosť sa utajuje," povedal. Treba sa podľa neho zamyslieť aj nad tým, či a pre koho človek v tajnej službe pracoval, či to bolo pre štát alebo záujmové skupiny. Hovorí, že nemá vedomosť o tom, že by porušil nejaký zákon. Z poslaneckej lavice sa nechystá odísť.

Kyselica donedávna pôsobil ako štátny tajomník Ministerstva vnútra SR. Z postu odišiel po zverejnení informácií o jeho možnom pôsobení vo VS v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO. Upozornil na to Denník N s tým, že o tom nemali vedieť ani členovia hnutia. V tajnej službe Ministerstva obrany SR mal podľa medializovaných informácií pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020. Po odchode z funkcie štátneho tajomníka sa vrátil do NR SR.